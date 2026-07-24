Mister Türkiye 2026 birincisi Doğukan Navdar kimdir?

TÜRKİYE'NİN EN YAKIŞIKLI ERKEĞİ SEÇİLDİ

Jüri değerlendirmesinde sahne performansı, duruşu, iletişim becerisi ve temsil kabiliyetiyle öne çıkan Navdar, organizasyonun bu yılki şampiyonu oldu.

"BU UNVAN BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

Birinciliğin ardından duygularını paylaşan Doğukan Navdar, "Bu unvan benim için sadece bir başarı değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Bana inanan ve her zaman yanımda olan aileme ve dostlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.