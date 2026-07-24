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Mister Türkiye 2026 birincisi Doğukan Navdar kimdir?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Ora Arena'da düzenlenen Mister Türkiye 2026 finalinde 30 finalist arasından birinci seçilen Doğukan Navdar, tacın sahibi oldu. Tayland'da düzenlenecek Mister International 2026'da Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan genç modelin yaşamı, eğitimi ve kariyer yolculuğu da merak konusu oldu.

Mister Türkiye 2026 birincisi Doğukan Navdar kimdir? 1

Türkiye'nin erkek modellik yarışmaları arasında öne çıkan organizasyonlarından Mister Türkiye'nın 2026 finali İstanbul Ora Arena'da gerçekleştirildi. Büyük finalde yarışan 30 finalist arasından Doğukan Navdar birinci seçilerek Mister Türkiye 2026 tacını kazandı.

Mister Türkiye 2026 birincisi Doğukan Navdar kimdir? 2

TÜRKİYE'NİN EN YAKIŞIKLI ERKEĞİ SEÇİLDİ

Jüri değerlendirmesinde sahne performansı, duruşu, iletişim becerisi ve temsil kabiliyetiyle öne çıkan Navdar, organizasyonun bu yılki şampiyonu oldu.

"BU UNVAN BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

Birinciliğin ardından duygularını paylaşan Doğukan Navdar, "Bu unvan benim için sadece bir başarı değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Bana inanan ve her zaman yanımda olan aileme ve dostlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mister Türkiye 2026 birincisi Doğukan Navdar kimdir? 3

TÜRKİYE'Yİ MİSTER INTERNATİONAL 2026'DA TEMSİL EDECEK

Mister Türkiye 2026 birinciliğinin ardından Doğukan Navdar, Eylül ayında Tayland'da düzenlenecek Mister International 2026 yarışmasında Türkiye adına podyuma çıkmaya hak kazandı. Genç model, uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek isim olacak.

Mister Türkiye 2026 birincisi Doğukan Navdar kimdir? 4

DOĞUKAN NAVDAR KİMDİR?

Doğukan Navdar, 7 Haziran 2004 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Aslen Rize'nin Ardeşen ilçesinden olan Navdar, eğitimini Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde sürdürüyor.

Mister Türkiye 2026 birincisi Doğukan Navdar kimdir? 5

Küçük yaşlardan itibaren farklı spor branşlarıyla ilgilenen Navdar, üniversite yıllarında modellik ve kamera önü çalışmalarına yöneldi. Disiplinli spor geçmişi ve sahne deneyimiyle kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Mister Türkiye 2026 birincisi Doğukan Navdar kimdir? 6

DAHA ÖNCE DE BİRİNCİLİK ELDE ETMİŞTİ

Doğukan Navdar, modellik kariyerindeki ilk önemli başarısını 2023 yılında düzenlenen Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nda elde etti. Erkek adaylar arasında birinci olarak "Sinema Kralı" unvanını kazanan genç model, üç yıl sonra bu başarısını Mister Türkiye 2026 şampiyonluğuyla pekiştirdi.

Mister Türkiye 2026 birincisi Doğukan Navdar kimdir? 7

HEDEFİ ULUSLARARASI BAŞARI

Mister Türkiye 2026 unvanını kazanan Doğukan Navdar'ın ilk hedefi, Tayland'da düzenlenecek Mister International 2026 yarışmasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Modellik kariyerini oyunculuk ve televizyon projeleriyle desteklemeyi planlayan genç isim, sektörde gelecek vadeden modeller arasında gösteriliyor.

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