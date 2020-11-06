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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Zirvenin adı değişmedi! Bir Zamanlar Çukurova'dan reyting rekoru Zirvenin adı değişmedi! Bir Zamanlar Çukurova'dan reyting rekoru Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Üç sezondur, ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşktan yola çıkan hikayeyi ve kahramanlarını bırakmayan izleyici, bu hafta da diziyi zirveye taşıdı! Giriş Tarihi: 06.11.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 11:04
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,52 izlenme oranı ve %28,73 izlenme payı, AB'de %7,97 izlenme oranı ve %19,84 izlenme payı, 20+ABC1'de %10,78 izlenme oranı ve %24,48 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 71.bölümünde #YamanVeda etiketi Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve 2. sıraya kadar yükseldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' Perşembe gecesine damga vurdu! Üçüncü sezonunda atv ekranında suların hiç durulmadığı dizi, hüzün dolu bir bölümle ekrandaydı. Hem Yaman ailesi hem Çukurova yetim kaldı! Hünkar Yaman, Behice'nin bıçak darbeleri ile hayata veda etti!
ÇUKUROVA HÜNKAR'INA AĞLADI! Yaptırdığı araştırmanın sonuçları elinde, Behice'ye ayağını denk al demeye giden Hünkar Yaman, öldürüldü!
Hemen öncesinde, oğluna Fekeli ile evleneceklerini anlatan bir mektup yazan, ardından Sevda'ya oğlunun sadece babasının vasiyetini yetinen getirdiğini anlatan Hünkar, farkına varmadan adeta herkesle vedalaştı. Evden çıkarken Saniye'ye de ömrünü geçirdiği konağına da uzun uzun bakan Hünkar, adım adım ölümüne giderken, bir tek gün boyu, hayatı boyunca beklediği ve kavuşmaya günleri saydığı Fekeli ile görüşmedi.
BEHİCE SOĞUKKANLILIĞI İLE KURTULACAK MI? MÜJGAN ONU YAKALAYACAK MI? Çantasından çıkardığı bıçak ile gözünü kırpmadan Hünkar'ı defalarca bıçaklayan Behice, sonra da hiçbir şey olmamış gibi şehir kulübüne dernek toplantısına gitti. Her şey olup bittikten ve ölüm haberi duyulduktan sonra Behice hiç renk vermedi ama Müjgan ondan şüphelendi!