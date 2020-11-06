Zirvenin adı değişmedi! Bir Zamanlar Çukurova'dan reyting rekoru

Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Üç sezondur, ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşktan yola çıkan hikayeyi ve kahramanlarını bırakmayan izleyici, bu hafta da diziyi zirveye taşıdı!

Giriş Tarihi: 06.11.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 11:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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