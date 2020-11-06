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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ünlü isimleri yasa boğan ölüm! İşte sanatçılardan Timur Selçuk mesajları Ünlü isimleri yasa boğan ölüm! İşte sanatçılardan Timur Selçuk mesajları Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, 74 yaşında hayata veda etti. Müzik dünyasına unutulmaz eserler bırakan Timur Selçuk müzik dünyasını da yasa boğdu. İşte Timur Selçuk'un vefatının ardından ünlüler tarafından paylaşılan o mesajlar... Giriş Tarihi: 06.11.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 13:44
Usta sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimler acılarını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR NİLÜFER Timur Selçuk örnek bir sanatçı. Onun şarkılarını seslendirme fırsatı yakalayabildik. Çok üzüldüm, çok da genç 74 yaşında. Çok üzgünüm… SUAT SUNGUR Bir tatlı huzur almaya gitti Timur Selçuk. Sevenlerine sabırlar diliyorum. ATA DEMİRER Beyaz güvercin, Ayrılanlar için ,Karantinalı Despina daha neler neler...Sanatçının tarifiydi Timur Selçuk çok üzgünüm ..Nur içinde yatsın Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim ERDEM YENER Timur Selçuk'u kaybetmişiz. Başımız sağ olsun, nur içinde yatsın.