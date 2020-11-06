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Ünlü isimleri yasa boğan ölüm! İşte sanatçılardan Timur Selçuk mesajları

Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, 74 yaşında hayata veda etti. Müzik dünyasına unutulmaz eserler bırakan Timur Selçuk müzik dünyasını da yasa boğdu. İşte Timur Selçuk'un vefatının ardından ünlüler tarafından paylaşılan o mesajlar...

Giriş Tarihi: 06.11.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 13:44
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Ünlü isimleri yasa boğan ölüm! İşte sanatçılardan Timur Selçuk mesajları

Usta sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimler acılarını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

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Ünlü isimleri yasa boğan ölüm! İşte sanatçılardan Timur Selçuk mesajları

NİLÜFER
Timur Selçuk örnek bir sanatçı. Onun şarkılarını seslendirme fırsatı yakalayabildik. Çok üzüldüm, çok da genç 74 yaşında. Çok üzgünüm…

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Ünlü isimleri yasa boğan ölüm! İşte sanatçılardan Timur Selçuk mesajları

SUAT SUNGUR
Bir tatlı huzur almaya gitti Timur Selçuk. Sevenlerine sabırlar diliyorum.

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Ünlü isimleri yasa boğan ölüm! İşte sanatçılardan Timur Selçuk mesajları

ATA DEMİRER
Beyaz güvercin, Ayrılanlar için ,Karantinalı Despina daha neler neler...Sanatçının tarifiydi Timur Selçuk çok üzgünüm ..Nur içinde yatsın Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim

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Ünlü isimleri yasa boğan ölüm! İşte sanatçılardan Timur Selçuk mesajları

ERDEM YENER
Timur Selçuk'u kaybetmişiz. Başımız sağ olsun, nur içinde yatsın.