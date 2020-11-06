Ünlü isimleri yasa boğan ölüm! İşte sanatçılardan Timur Selçuk mesajları

Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, 74 yaşında hayata veda etti. Müzik dünyasına unutulmaz eserler bırakan Timur Selçuk müzik dünyasını da yasa boğdu. İşte Timur Selçuk'un vefatının ardından ünlüler tarafından paylaşılan o mesajlar...

Giriş Tarihi: 06.11.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 13:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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