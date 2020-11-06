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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Çılgın Bediş dizisinin kapıcı Abdül'ü son haliyle şoke etti! Abdülhamit Danışır bakın nerede görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin kapıcı Abdül'ü son haliyle şoke etti! Abdülhamit Danışır bakın nerede görüntülendi Bir döneme damga vuran Çılgın Bediş dizisinde Yonca Evcimik ile birlikte 'Kapıcı Abdül' karakteriyle rol alan Abdülhamit Danışır'ın son hali yürekleri burktu. Kabataş trafik ışıklarında kitap satarak geçimini sağlayan Danışır, meslektaşlarından yardım bekliyor... Giriş Tarihi: 06.11.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 09:49
'Çılgın Bediş' dizisindeki 'Kapıcı Abdül' karakteriyle bilinen Abdülhamit Danışır, Kabataş'taki trafik ışıklarında duran araçlara dini kitaplar satmaya çalışırken görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Oyuncu, rol aldığı dizi ve filmlerdeki arkadaşlarının kendisine yardım elini uzatmasını beklediğini söyledi.
Çaresiz olduğunu belirten Danışır, "Ekmek paramı böyle kazanıyorum. Tek başıma bir evde yaşıyorum" şeklinde konuştu.
Mesleğine devam edemediğini söyleyen oyuncu, "Çılgın Bediş, G.O.R.A. ve bir sürü işte daha rol aldım. Sonrasında rol gelmedi. Oyunculuğa devam edemedim, yoksa işimiz güzeldi" dedi.
Rol arkadaşı Yonca Evcimik'ten yardım istediğini belirten Danışır, "Beni tanımıyor ve destek olmadı. İmkanı olanlar bana el uzatsın, yardım etsin. Kimseden bir ses çıkmadı ve hiç yardımcı olmadılar" ifadelerini kullandı