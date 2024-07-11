Zeytin Ağacı'nın yıldızı Seda Bakan'ın kızları gündem oldu! Minik kızının tatlılığına bakın...

Sanat camiasında evliliği ve aile hayatı ile parmakla gösterilen Seda Bakan son olarak Zeytin Ağacı dizisi ile kamera karşısına geçmişti. 38 yaşındaki güzel oyuncu, müzisyen eşi Ali Erel ile 10 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Kardeş Payı, Bana Sevmeyi Anlat, Mucize Doktor, Adanalı gibi birçok proje ile adından söz ettiren başarılı oyuncunun özel hayatı da merak konusu oluyor. Seda Bakan'ın çocuklarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Seda Bakan'ın güzeller güzeli çocukları...

ahaber.com.tr Giriş: 11.07.2024 09:51 Güncelleme: 11.07.2024 10:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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