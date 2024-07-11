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Zeytin Ağacı'nın yıldızı Seda Bakan'ın kızları gündem oldu! Minik kızının tatlılığına bakın...

Sanat camiasında evliliği ve aile hayatı ile parmakla gösterilen Seda Bakan son olarak Zeytin Ağacı dizisi ile kamera karşısına geçmişti. 38 yaşındaki güzel oyuncu, müzisyen eşi Ali Erel ile 10 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Kardeş Payı, Bana Sevmeyi Anlat, Mucize Doktor, Adanalı gibi birçok proje ile adından söz ettiren başarılı oyuncunun özel hayatı da merak konusu oluyor. Seda Bakan'ın çocuklarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Seda Bakan'ın güzeller güzeli çocukları...

ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 09:51 Güncelleme: 11.07.2024 10:12
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Zeytin Ağacı’nın yıldızı Seda Bakan’ın kızları gündem oldu! Minik kızının tatlılığına bakın...

Seda Bakan son dönemlerde yer aldığı projeler ile adından söz ettiren bir isim.

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Zeytin Ağacı’nın yıldızı Seda Bakan’ın kızları gündem oldu! Minik kızının tatlılığına bakın...

Son olarak Zeytin Ağacı dizisi ile izleyicinin karşısına geçen güzel oyuncu, büyük beğeni toplamıştı.

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Zeytin Ağacı’nın yıldızı Seda Bakan’ın kızları gündem oldu! Minik kızının tatlılığına bakın...

Dizi ve film projelerinin yanı sıra aile hayatı ile de sık sık gündem oluyor.

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Zeytin Ağacı’nın yıldızı Seda Bakan’ın kızları gündem oldu! Minik kızının tatlılığına bakın...

Seda Bakan'ın minik kızları, sosyal medyada gündem oldu. İşte sizler için derlediğimiz başta Seda Bakan olmak üzere ünlülerin çocukları...

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Zeytin Ağacı’nın yıldızı Seda Bakan’ın kızları gündem oldu! Minik kızının tatlılığına bakın...

Seda Bakan'ın kızı Leyla