7 yıl sonra ekranlara dönüyor! Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal'ın yeni projesi belli oldu!

Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girdi ve çiftin evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki kızları oldu. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Kobal, sevindirici bir haberle gündem geldi. Güzel oyuncu, ekranlara yeniden dönüyor. İşte o proje...