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7 yıl sonra ekranlara dönüyor! Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal'ın yeni projesi belli oldu!

Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girdi ve çiftin evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki kızları oldu. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Kobal, sevindirici bir haberle gündem geldi. Güzel oyuncu, ekranlara yeniden dönüyor. İşte o proje...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 08:52 Güncelleme: 12.07.2024 08:52
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7 yıl sonra ekranlara dönüyor! Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal’ın yeni projesi belli oldu!

Sinem Kobal, uzun bir aranın ardından müjdeli haberle sevenlerini heyecanlandırdı.

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7 yıl sonra ekranlara dönüyor! Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal’ın yeni projesi belli oldu!

"Selena", "Küçük Sırlar" ve "Yüz Yüze" gibi başarılı projelerle adını duyuran Sinem Kobal, uzun süredir ekranlarda yoktu.

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7 yıl sonra ekranlara dönüyor! Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal’ın yeni projesi belli oldu!

Geçen haftalarda bir dizide konuk oyuncu olan Kobal, 7 yıl aradan sonra başrol olarak geri ekranlara dönüyor.

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7 yıl sonra ekranlara dönüyor! Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal’ın yeni projesi belli oldu!

Sinem Kobal'ın başrol olacağı filmin detayları da belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sinem Kobal, Her Şeyin Başı Merkür filmine hazırlanıyor.

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7 yıl sonra ekranlara dönüyor! Kenan İmirzalıoğlu’nun güzel eşi Sinem Kobal’ın yeni projesi belli oldu!

İŞTE SİNEM KOBAL'IN KARAKTERİ

Savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan Elif'in hikâyesini anlatıyor.

PARTNERİ KİM OLACAK?

Filmin çekimlerinin Ağustos ayında başlayacağı öğrenilirken, Sinem Kobal'ın filmdeki partneri için görüşmeler sürüyor.