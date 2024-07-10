Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin’in eşine bakın kim! 1 yıl önce evlendiler! Çok yakışıyorlar...

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mesut Enişte karakteriyle tanınan Uğur Bilgin, geçtiğimiz yıl, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle dünyaevine girmişti. Çift, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Uğur Bilgin'in doğallığıyla dikkat çeken eşi ise görenleri kendine hayran bırakıyor. İşte Uğur Bilgin'in güzeller güzeli eşi...