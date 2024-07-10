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Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin’in eşine bakın kim! 1 yıl önce evlendiler! Çok yakışıyorlar...

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mesut Enişte karakteriyle tanınan Uğur Bilgin, geçtiğimiz yıl, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle dünyaevine girmişti. Çift, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Uğur Bilgin'in doğallığıyla dikkat çeken eşi ise görenleri kendine hayran bırakıyor. İşte Uğur Bilgin'in güzeller güzeli eşi...

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 17:15
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Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin’in eşine bakın kim! 1 yıl önce evlendiler! Çok yakışıyorlar...

'Güldür Güldür'de "Mesut" karakterini oynayan Uğur Bilgin, hem başarılı oyunculuk performansı hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

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Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin’in eşine bakın kim! 1 yıl önce evlendiler! Çok yakışıyorlar...

Ünlü oyuncu Uğur Bilgin geçen haziran ayında Sapanca'da nişanlandığı İrem Uslu'yla geçtiğimiz yıl nikah masasına oturdu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, özellikle eşiyle olan uyumuyla dikkat çekiyor.

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Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin’in eşine bakın kim! 1 yıl önce evlendiler! Çok yakışıyorlar...

Bilgin'in doğal güzelliğiyle dikkat çeken eşini görenler de "Yenge çok güzel", "Çok yakışıyorsunuz" yorumlarda bulunuyor.

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Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin’in eşine bakın kim! 1 yıl önce evlendiler! Çok yakışıyorlar...

İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ver sevgilileri..

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Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin’in eşine bakın kim! 1 yıl önce evlendiler! Çok yakışıyorlar...

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL