DEMET ÖZDEMİR'DEN RADİKAL DEĞİŞİKLİK

Son olarak "Eşref Rüya" dizisinde rol alan ve bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Özdemir de yazın sona ermesiyle imaj değişikliğine gitti. Uzun süredir uzun saç kullanan oyuncu, saçlarını kısacık kestirdi. Özdemir'in yeni tarzı takipçilerinden de beğeni topladı.

Özdemir, geçtiğimiz yıl da küt ve kaküllü bir perukla objektif karşısına geçmiş ve paylaşımına "Belki bir gün" notunu düşmüştü.