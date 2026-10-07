Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya da imaj değiştirdi
Kısa saç trendi magazin dünyasını sardı. Demet Özdemir, Burcu Esmersoy ve Derya Uluğ'un ardından Zeynep Özkaya da saçlarını kısacık kestirerek imajını yeniledi. Ünlü isimlerin peş peşe tercih ettiği kısa saçlar, 2026'nın öne çıkan güzellik trendlerinden biri oldu.
Her sezon farklı saç trendleri öne çıkarken, 2026'nın sonlarına doğru kısa saç modellerine olan ilgi de hızla arttı. Ünlü isimlerin peş peşe tercih ettiği kısa kesimler, sezonun öne çıkan saç trendleri arasında yerini aldı.
Demet Özdemir, Burcu Esmersoy ve Derya Uluğ'un ardından, Zeynep Özkaya da saçlarında değişikliğe gitti. "Sihirli Annem" dizisiyle tanınan ve şimdilerde sosyal medyada içerik üreticiliği yapan Özkaya, kısacık kestirdiği saçlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, yeni imajına ilişkin paylaşımında "Resmen bambaşka biri oldum" ifadelerini kullandı.
ÖZKAYA'DAN SAÇ DÖKÜLMESİ UYARISI
Özkaya, saçlarını kestirmesinin ardından takipçilerine saç dökülmesiyle ilgili tavsiyelerde de bulundu. Yaklaşık iki yıldır görmediği gür saç görünümüne yeniden kavuştuğunu belirten Özkaya, şu ifadeleri kullandı:
"Benim gibi yoğun bir saç dökülmeniz varsa ilk yapmanız gereken doktora gidip değerlerinize baktırmak ve hızlıca takviyelere başlamak. Sonrasında da doğru saç ürünleriyle birlikte saçınızı düzenli kestirmek."
BURCU ESMERSOY DA KISA SAÇ AKIMINA KATILDI
Sunucu Burcu Esmersoy da kısa saç akımına katılan isimler arasında yer aldı. Yıllardır kullandığı uzun sarı saçlarını kısacık kestiren Esmersoy, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.
Her yıl doğum günü haftasında saçlarını kestirdiğini söyleyen Esmersoy, yeni görünümüyle ilgili "Bu kez gerçekten çok severek, çok beğenerek bu boya geldik" dedi.
DERYA ULUĞ İMAJINI YENİLEDİ
Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sevgilisi Asil Gök ile dünyaevine girmek için gün sayan Derya Uluğ da saçlarını kısacık kestirerek imajını yeniledi. Yeni görünümüyle dikkat çeken Uluğ, saçlarını kestirme kararının kendisi için özel olduğunu ifade etti.