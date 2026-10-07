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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya da imaj değiştirdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kısa saç trendi magazin dünyasını sardı. Demet Özdemir, Burcu Esmersoy ve Derya Uluğ'un ardından Zeynep Özkaya da saçlarını kısacık kestirerek imajını yeniledi. Ünlü isimlerin peş peşe tercih ettiği kısa saçlar, 2026'nın öne çıkan güzellik trendlerinden biri oldu.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya da imaj değiştirdi 1

Her sezon farklı saç trendleri öne çıkarken, 2026'nın sonlarına doğru kısa saç modellerine olan ilgi de hızla arttı. Ünlü isimlerin peş peşe tercih ettiği kısa kesimler, sezonun öne çıkan saç trendleri arasında yerini aldı.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya da imaj değiştirdi 2

Demet Özdemir, Burcu Esmersoy ve Derya Uluğ'un ardından, Zeynep Özkaya da saçlarında değişikliğe gitti. "Sihirli Annem" dizisiyle tanınan ve şimdilerde sosyal medyada içerik üreticiliği yapan Özkaya, kısacık kestirdiği saçlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, yeni imajına ilişkin paylaşımında "Resmen bambaşka biri oldum" ifadelerini kullandı.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya da imaj değiştirdi 3

ÖZKAYA'DAN SAÇ DÖKÜLMESİ UYARISI

Özkaya, saçlarını kestirmesinin ardından takipçilerine saç dökülmesiyle ilgili tavsiyelerde de bulundu. Yaklaşık iki yıldır görmediği gür saç görünümüne yeniden kavuştuğunu belirten Özkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Benim gibi yoğun bir saç dökülmeniz varsa ilk yapmanız gereken doktora gidip değerlerinize baktırmak ve hızlıca takviyelere başlamak. Sonrasında da doğru saç ürünleriyle birlikte saçınızı düzenli kestirmek."

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya da imaj değiştirdi 4

BURCU ESMERSOY DA KISA SAÇ AKIMINA KATILDI

Sunucu Burcu Esmersoy da kısa saç akımına katılan isimler arasında yer aldı. Yıllardır kullandığı uzun sarı saçlarını kısacık kestiren Esmersoy, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

Her yıl doğum günü haftasında saçlarını kestirdiğini söyleyen Esmersoy, yeni görünümüyle ilgili "Bu kez gerçekten çok severek, çok beğenerek bu boya geldik" dedi.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya da imaj değiştirdi 5

DERYA ULUĞ İMAJINI YENİLEDİ

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sevgilisi Asil Gök ile dünyaevine girmek için gün sayan Derya Uluğ da saçlarını kısacık kestirerek imajını yeniledi. Yeni görünümüyle dikkat çeken Uluğ, saçlarını kestirme kararının kendisi için özel olduğunu ifade etti.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya da imaj değiştirdi 6

DEMET ÖZDEMİR'DEN RADİKAL DEĞİŞİKLİK

Son olarak "Eşref Rüya" dizisinde rol alan ve bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Özdemir de yazın sona ermesiyle imaj değişikliğine gitti. Uzun süredir uzun saç kullanan oyuncu, saçlarını kısacık kestirdi. Özdemir'in yeni tarzı takipçilerinden de beğeni topladı.

Özdemir, geçtiğimiz yıl da küt ve kaküllü bir perukla objektif karşısına geçmiş ve paylaşımına "Belki bir gün" notunu düşmüştü.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya da imaj değiştirdi 7

ZEYNEP ATILGAN DA ROLÜ İÇİN SAÇLARINI KISALTMIŞTI

Öte yandan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde rol alan Zeynep Atılgan da canlandırdığı karakter için uzun saçlarına veda etmişti. Bir süredir kısa saç kullanan oyuncu, yeni imajıyla dikkat çekmişti.

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