Müge Zopun ise Dilber Ay'ı çok sevdiğini ve sanatçıya büyük saygı duyduğunu belirtti. Zopun, Dilber Ay'ın vefatından dolayı büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek eşinin geçmişine ve Dilber Ay'ın hatırasına saygı duyduğunu vurguladı.

Posta'ya konuşan İbrahim Karakaş, Dilber Ay'ın ardından yaşadığı acı süreci Müge Zopun'un desteğiyle atlattığını belirterek, "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" dedi.

Müge Zopun ise Dilber Ay'a duyduğu sevgi ve saygıyı dile getirerek, "Dilber Hanım'ı çok severdim, çok saygı duyardım. Vefatına da çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, keşke yaşasaydı" ifadelerini kullandı.