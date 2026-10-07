Dilber Ay'ın ardından yıllarca evlenmedi! İbrahim Karakaş'ın hayatı bir anda değişti
İbrahim Karakaş, Dilber Ay'ın vefatının ardından yıllar sonra Müge Zopun ile yeniden evlendi. Karakaş'ın nikâhtan yaklaşık 15 gün sonra kalp krizi geçirdiği ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı.
1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen Dilber Ay, katıldığı bir ses yarışmasında birinci olarak müzik dünyasına adım attı. Radyoda tanınmasının ardından 24 albüm çıkaran sanatçı, Flash TV'de yayınlanan "Kadere Mahkumlar" programıyla geniş kitlelere ulaştı.
Şarkılarıyla Anadolu'nun birçok yerinde dinleyici kitlesi oluşturan Dilber Ay, kendine özgü yorumuyla Türk müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer aldı.
Dilber Ay, 29 Nisan 2019'da Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatı, sevenlerini ve sanat dünyasını derinden üzdü.
DİLBER AY'IN ARDINDAN UZUN SÜRE YAS TUTTU
İbrahim Karakaş, Dilber Ay ile 1990'lı yıllarda Almanya'da tanıştı. Çift, 1998 yılında evlendi ve Dilber Ay'ın 2019'daki vefatına kadar birlikteliklerini sürdürdü.
Eşinin ölümünün ardından uzun süre yas tutan Karakaş, bir dönem yeniden evlenmeyi düşünmediğini dile getirdi. Ancak aradan geçen yılların ardından Karakaş'ın hayatında yeni bir dönem başladı.
İBRAHİM KARAKAŞ'IN YENİ EŞİ MÜGE ZOPUN
Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in özel haberine göre, İbrahim Karakaş'ın yeni eşi İzmirli estetisyen Müge Zopun oldu.
Karakaş, 59 yaşındaki Zopun ile tanıştıktan sonra kısa sürede yakınlaştı. Çift, geçen ay nikâh masasına oturarak evlendi.
Karakaş'ın anlatımına göre Müge Zopun, Dilber Ay'ın ardından yaşadığı acılı süreçte hayatına girerek yeniden toparlanmasına yardımcı oldu.
EVLİLİĞİNİN 15. GÜNÜNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ
İbrahim Karakaş'ın yeni evliliğinin ilk günleri ise beklenmedik bir sağlık sorunuyla gölgelendi. Karakaş, evliliğinin 15. gününde kalp krizi geçirdi.
Hastaneye kaldırılan Karakaş, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaşadığı zorlu süreçte eşi Müge Zopun'un da kendisini yalnız bırakmadığı öğrenildi.
Karakaş, Posta'ya yaptığı açıklamada Dilber Ay'ın ardından yaşadığı acıyı Müge Zopun ile atlattığını ifade etti.