İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evliliklerinin 5. yılını romantik paylaşımlarla kutladı
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 7 Ekim 2021'de başlayan evliliklerinin 5. yılını sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı. İkiz oğulları bulunan çift, birbirlerine duygu dolu sözlerle seslendi.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemindeki yerini koruyor. İkiz oğulları bulunan ünlü çift, evliliklerinin 5. yılını romantik paylaşımlarla kutladı.
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 7 Ekim 2021'de görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Evliliklerinin ardından bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 2024 yılında dünyaya geldi. Çift, oğullarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir adlarını verdi.
KENDİ MARKASINI KURMUŞTU
Fiziği ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Yasemin Şefkatli, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Şefkatli ayrıca kendi kozmetik markasını kurdu.
"YASEMİN'İM HAYATIMA BİR GÜZELLİK KATTI"
Evliliklerinin 5. yılını kutlayan İdo Tatlıses, eşiyle birlikte çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"07.10.21… Hayatımın en güzel 'evet'i. Yasemin'im; seninle geçen her yıl hayatıma yeni bir güzellik kattı. Birlikte kurduğumuz yuvamız, paylaştığımız anılar ve bugün büyüyen ailemiz…"
ROMANTİK YORUM
Yasemin Şefkatli ise eşinin romantik paylaşımına, "Canım sevgilim ❤️ İyi ki sen! İyi ki biz! Seni ve aşklarımızı çok seviyorum! Her zaman yanı başınızdayım." sözleriyle karşılık verdi.