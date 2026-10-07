İDO VE YASEMİN NASIL TANIŞTI?

Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses ile tanışma hikâyesini daha önce verdiği bir röportajda anlatmıştı.

Şefkatli, sosyal medya üzerinden başlayan ilişkilerinin nasıl aşka dönüştüğünü şu sözlerle dile getirmişti:

"Beş yıl oldu biz tanışalı. İdo ile iki hafta boyunca bir mekânda karşılaşıyorduk. İdo da bir gün beni görüp Instagram'ına bir fotoğraf koydu. Üzerinde sarı bir tişört vardı. Restoranın adını yazıp 'Sarışın kız beni bul' yazdı. Daha önceden İdo ile tanışmıyorduk. Sonra sosyal medya hesabına baktım. Galiba İdo'ya ilk mesajı da ben attım. Paylaşımını biraz komik bulmuştum ama hoşuma da gitmişti."