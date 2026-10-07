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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evliliklerinin 5. yılını romantik paylaşımlarla kutladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 7 Ekim 2021'de başlayan evliliklerinin 5. yılını sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı. İkiz oğulları bulunan çift, birbirlerine duygu dolu sözlerle seslendi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evliliklerinin 5. yılını romantik paylaşımlarla kutladı 1

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemindeki yerini koruyor. İkiz oğulları bulunan ünlü çift, evliliklerinin 5. yılını romantik paylaşımlarla kutladı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evliliklerinin 5. yılını romantik paylaşımlarla kutladı 2

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 7 Ekim 2021'de görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Evliliklerinin ardından bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 2024 yılında dünyaya geldi. Çift, oğullarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir adlarını verdi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evliliklerinin 5. yılını romantik paylaşımlarla kutladı 3

KENDİ MARKASINI KURMUŞTU

Fiziği ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Yasemin Şefkatli, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Şefkatli ayrıca kendi kozmetik markasını kurdu.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evliliklerinin 5. yılını romantik paylaşımlarla kutladı 4

"YASEMİN'İM HAYATIMA BİR GÜZELLİK KATTI"

Evliliklerinin 5. yılını kutlayan İdo Tatlıses, eşiyle birlikte çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"07.10.21… Hayatımın en güzel 'evet'i. Yasemin'im; seninle geçen her yıl hayatıma yeni bir güzellik kattı. Birlikte kurduğumuz yuvamız, paylaştığımız anılar ve bugün büyüyen ailemiz…"

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evliliklerinin 5. yılını romantik paylaşımlarla kutladı 5

ROMANTİK YORUM

Yasemin Şefkatli ise eşinin romantik paylaşımına, "Canım sevgilim ❤️ İyi ki sen! İyi ki biz! Seni ve aşklarımızı çok seviyorum! Her zaman yanı başınızdayım." sözleriyle karşılık verdi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evliliklerinin 5. yılını romantik paylaşımlarla kutladı 6

YASEMİN ŞEFKATLİ'DEN DUYGUSAL YIL DÖNÜMÜ PAYLAŞIMI

Yasemin Şefkatli, evlilik yıl dönümü için arşivinden fotoğraflar da paylaştı. Şefkatli, karelerin altına şu notu düştü:

"07.10.21 🤍

Aynı hayatın içinde bin farklı halimize denk geldik.
Değiştik, büyüdük, bazen yorulduk…
Ama hep birbirimize döndük.

Her şeye rağmen değil,
her şeyle beraber hâlâ birbirini seçmek."

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evliliklerinin 5. yılını romantik paylaşımlarla kutladı 7

İDO VE YASEMİN NASIL TANIŞTI?

Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses ile tanışma hikâyesini daha önce verdiği bir röportajda anlatmıştı.

Şefkatli, sosyal medya üzerinden başlayan ilişkilerinin nasıl aşka dönüştüğünü şu sözlerle dile getirmişti:

"Beş yıl oldu biz tanışalı. İdo ile iki hafta boyunca bir mekânda karşılaşıyorduk. İdo da bir gün beni görüp Instagram'ına bir fotoğraf koydu. Üzerinde sarı bir tişört vardı. Restoranın adını yazıp 'Sarışın kız beni bul' yazdı. Daha önceden İdo ile tanışmıyorduk. Sonra sosyal medya hesabına baktım. Galiba İdo'ya ilk mesajı da ben attım. Paylaşımını biraz komik bulmuştum ama hoşuma da gitmişti."

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evliliklerinin 5. yılını romantik paylaşımlarla kutladı 8

"EVLENECEĞİM ADAM BU" DEMEMİŞTİM

İdo Tatlıses'i ilk gördüğünde neler hissettiğini de anlatan Şefkatli, o dönem eşinin asi ruhundan etkilendiğini söyledi. Şefkatli, evlilik ve çocuk planlarıyla ilgili de şu ifadeleri kullanmıştı:

"İlk tanıdığımda İdo asi ruhlu bir adamdı. 'Evleneceğim adam bu' dememiştim ama etkilenmiştim. Düğün günü çok az şeyi hatırlıyorum. Düğüne çıkış anımı ve 'evet' dediğimiz anı hatırlıyorum ama çok keyifliydi. Güzel bir hatıra kaldı hepimize. Şu an çocuk düşünmüyoruz, evliliğin tadını çıkarmak istiyoruz. Sonra inşallah bir gün olur."

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