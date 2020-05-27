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Zeynep Korel ve Bergüzar Korel arasında barış imzalandı! İşte husumeti bitiren görüşme
Zeynep Korel geçtiğimiz yıl Bergüzar Korel ve annesi Hülya Darcan hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme oturmuş ardından ailesine miras davası açmıştı. Zeynep Korel ve kız kardeşi Bergüzar Korel telefonda yaptıkları uzun görüşme sonrası aradaki buzları eritti. Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan'la da iletişime geçti ve aile içerisinde yaşanan gerginliğe nokta konuldu. Zeynep Korel ile Bergüzar Korel arasında geçen 8 saatlik telefon görüşmesinde, kardeşler içlerinde biriktirdikleri ne varsa konuştu. İşte o telefon görüşmesi...
Giriş Tarihi: 27.05.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 11:22
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