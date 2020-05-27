Zeynep Korel ve Bergüzar Korel arasında barış imzalandı! İşte husumeti bitiren görüşme

"Geçen sürede çok yoruldum, kalbim çok kırıldı. Ama insan bir süre sonra her şeye rağmen ailenin özlemini hep kalbinde taşıyor. Bergüzar'la konuşunca bunu daha iyi hissettim. Et tırnaktan ayrılmıyormuş. Bergüzar'a ve anneme çok kızgındım çünkü benim hakkımda çıkan yalan- yanlış haberlere karşı hiçbir şey söylememişlerdi. Biliyorsunuz, size de kaç kere söylemiştim, 'Bergüzar benim şahsıma hiçbir zaman para göndermedi' diye. Basında sanki bana para gönderiyormuş, beni sırtında taşıyormuş gibi bir algı oluşmuştu. En çok da buna içerlemiştim.