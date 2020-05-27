İbrahim Tatlıses’in konseri sosyal medyayı salladı

İbrahim Tatlıses yıllar önce Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konser ile ekranlara geldi. İbrahim Tatlıses'in Harbiye Konseri izleyenleri ekran başına kilitledi. İlgiyle izlenen konser kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Uğradığı silahlı saldırı sonrası sahnelerden uzak kalan Tatlıses'in hayranları ekran başına kilitlenirken Twitter'da en fazla konuşulan konu oldu.