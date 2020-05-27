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İbrahim Tatlıses’in konseri sosyal medyayı salladı

İbrahim Tatlıses yıllar önce Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konser ile ekranlara geldi. İbrahim Tatlıses'in Harbiye Konseri izleyenleri ekran başına kilitledi. İlgiyle izlenen konser kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Uğradığı silahlı saldırı sonrası sahnelerden uzak kalan Tatlıses'in hayranları ekran başına kilitlenirken Twitter'da en fazla konuşulan konu oldu.

Giriş Tarihi: 27.05.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 10:59
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İbrahim Tatlıses’in konseri sosyal medyayı salladı

2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonrası sahnelerden uzak kalan ve yaşamını İzmir'de sürdürmeye başlayan İbrahim Tatlıses, yıllar önce verdiği konserle ekranlara geri döndü.

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İbrahim Tatlıses’in konseri sosyal medyayı salladı

İbrahim Tatlıses'in yıllar önce Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konser, TV'de ilk kez seyirciyle buluştu.

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İbrahim Tatlıses’in konseri sosyal medyayı salladı

Tatlıses'in dev orkestra eşliğinde söylediği unutulmaz şarkılarına bu kez ekran başındakiler eşlik etti.
Tatlıses'e olan özlemlerini dile getiren hayranları sosyal medyada adeta fırtına estirdi.

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İbrahim Tatlıses’in konseri sosyal medyayı salladı

Hayranlıkla konseri izleyen seyirciler usta sanatçının yaşını merak etti. İşte İbrahim Tatlıses ve birçok ünlü ismin yaşı…

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İbrahim Tatlıses’in konseri sosyal medyayı salladı

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.