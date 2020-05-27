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Survivor’da Aycan gözyaşlarına boğuldu: Olmuyor artık, bitti!

Survivor 2020 finale doğru adım adım yaklaşırken yarışmacıların yorgunluk belirtileri iyice göze çarpmaya başladı. Son dönemlerde performansında düşüşler yaşayan Aycan Yanaç, son oynanan oyunda takım arkadaşlarıyla gerginlik yaşadı. Kaybettiği yarış ardından takım arkadaşı Elif'le konuşan Aycan, "Olmuyor, yeter bıktım artık. Bitti, demek ki buraya kadarmış" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.05.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 12:27
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Survivor’da Aycan gözyaşlarına boğuldu: Olmuyor artık, bitti!

'Survivor 2020'de adım adım finale yaklaşılırken, tüm enerjilerini parkurda harcayan yarışmacılarda yorgunluk belirtileri iyice göze çarpmaya başladı.

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Survivor’da Aycan gözyaşlarına boğuldu: Olmuyor artık, bitti!

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de son dönemde performansında düşüş yaşayan Aycan Yanaç, iletişim ödülü oyunu sırasında takım arkadaşıyla gerginlik yaşadı.

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Survivor’da Aycan gözyaşlarına boğuldu: Olmuyor artık, bitti!

Ünlüler adına mücadele eden Aycan Yanaç, kaybettiği oyun sonrası kendisine "Oynamamazlık olur mu? Saçmalama, hadi gel" diyen takım arkadaşı Sercan Yıldırım'a isyan etti.

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Survivor’da Aycan gözyaşlarına boğuldu: Olmuyor artık, bitti!

Oyun sonrasında ağlamaya başlayan Aycan, "Bıktım hep alttan almaktan bir kere de ben oynamak istemeyeyim, bir kere de ben 'çıkmayacağım' diyeyim" karşılığını verdi.

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Survivor’da Aycan gözyaşlarına boğuldu: Olmuyor artık, bitti!

"DEMEK Kİ BURAYA KADARMIŞ"

Kaybettiği yarış ardından takım arkadaşı Elif'le konuşan Aycan, "Yetti, olmuyor artık. Hayır, ben bir daha çıkmayacağım. Olmuyor, yeter bıktım artık. Kötü olduğumu kabul ediyorum. Bitti, demek ki buraya kadarmış" ifadelerini kullandı.