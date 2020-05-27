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Survivor’da Aycan gözyaşlarına boğuldu: Olmuyor artık, bitti!
Survivor 2020 finale doğru adım adım yaklaşırken yarışmacıların yorgunluk belirtileri iyice göze çarpmaya başladı. Son dönemlerde performansında düşüşler yaşayan Aycan Yanaç, son oynanan oyunda takım arkadaşlarıyla gerginlik yaşadı. Kaybettiği yarış ardından takım arkadaşı Elif'le konuşan Aycan, "Olmuyor, yeter bıktım artık. Bitti, demek ki buraya kadarmış" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 27.05.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 12:27
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