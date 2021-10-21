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Zeynep Korel annesi Hülya Darcan’dan şikayetçi olmuştu! Mahkemeden şok karar

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel geçtiğimiz yıl annesi Hülya Darcan ve kardeşi hakkında sitem dolu açıklamalar yapmış, ardından ailesine miras davası açmıştı. Aynı zamanda tehdit ve hakaret iddiasıyla da öz annesine dava açan Korel, "Bu bir onur savaşı" demişti. olan Zeynep Korel'e mahkemeden bir şok geldi. Savcılık, dava ile ilgili kararını verdi.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:16
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Zeynep Korel annesi Hülya Darcan’dan şikayetçi olmuştu! Mahkemeden şok karar

Zeynep Korel, babası Tanju Korel'den kalan miras nedeniyle davalık olduğu annesi Hülya Darcan hakkında kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, şikayet üzerine Darcan hakkında soruşturma başlatmıştı.

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Zeynep Korel annesi Hülya Darcan’dan şikayetçi olmuştu! Mahkemeden şok karar

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren ünlü oyuncu, aleyhindeki suçlamaları kabul etmedi. Yaklaşık 2 yıldır devam eden soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Savcılık, delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verdi.

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Zeynep Korel annesi Hülya Darcan’dan şikayetçi olmuştu! Mahkemeden şok karar

İFADE VERMEYE GELMEDİ

Savcılığın kararında şöyle denildi: "Alınan tanık ifadesi, Zeynep Korel'in iddialarını doğrulamamaktadır. Zeynep Korel ile avukatı, tanık ifadesine karşı beyanda bulunması için defalarca çağırılmıştır. Birçok kez kolluk birimlerine müzekkere yazılmış, ancak taraflar ifade vermeye gelmemiştir.

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Zeynep Korel annesi Hülya Darcan’dan şikayetçi olmuştu! Mahkemeden şok karar

Zeynep Korel'in yurtdışında ikamet etmesi nedeniyle dosyası sürüncemede kalmıştır. Yapılan inceleme sonucunda Zeynep Korel'in iddialarını destekleyen objektif bir tanık, kamera kaydı ya da başka bir delile ulaşılmamıştır. Darcan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir."

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Zeynep Korel annesi Hülya Darcan’dan şikayetçi olmuştu! Mahkemeden şok karar

NE OLMUŞTU?

Zeynep Korel, babasının ölümünün ardından mahkemeye başvurarak mirasçıların tespitini istemişti. Mahkeme, Tanju Korel'in mirasının iki payını anne Hülya Darcan ve geriye kalan üçer payını da kardeşler Zeynep Korel ile Bergüzar Korel'e bölüştürmüştü. Zeynep Korel, daha sonra payına düşeni almak için izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davası açtı.