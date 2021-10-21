Zeynep Korel annesi Hülya Darcan’dan şikayetçi olmuştu! Mahkemeden şok karar

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel geçtiğimiz yıl annesi Hülya Darcan ve kardeşi hakkında sitem dolu açıklamalar yapmış, ardından ailesine miras davası açmıştı. Aynı zamanda tehdit ve hakaret iddiasıyla da öz annesine dava açan Korel, "Bu bir onur savaşı" demişti. olan Zeynep Korel'e mahkemeden bir şok geldi. Savcılık, dava ile ilgili kararını verdi.