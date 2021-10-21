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Berkay'dan lüks yaşam açıklaması: Gayet normal

Şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Doktor kontrolüne gelen çift, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şarkılarıyla olduğu kadar lüks yaşamıyla da adından söz ettiren Şahin, hakkında çıkan haberlerle ilgili konuştu. Şahin, eşi ve çocuklarıyla çıktığı yurt dışındaki lüks tatilleriyle ilgili sorular üzerine ise çok çalıştığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 09:39
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Berkay’dan lüks yaşam açıklaması: Gayet normal

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Özlem Ada Şahin ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Gazetecilerle konuşan Şahin, lüks harcamalar yaptığı iddiası ile ilgili konuştu.

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Berkay’dan lüks yaşam açıklaması: Gayet normal

Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, doktor kontrolü çıkışı eşiyle Nişantaşı City's valeden otomobilini alırken kameralara yansıdı.

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Berkay’dan lüks yaşam açıklaması: Gayet normal

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SAHNESİ"

Şarkıcı, Türkiye'nin en önemli sahnesinin Harbiye Açık Hava Sahnesi olduğunu ve kendi konser bilet satışlarının gerçek rakamlar olduğunu açıklayıp şöyle konuştu:

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Berkay’dan lüks yaşam açıklaması: Gayet normal

"Harbiye'de konser verdim bu yaz. Harbiye sahnesi Türkiye'deki en önemli sahnelerden bir tanesi, hatta en önemlisi, orada olmak orayı doldurmak zordur..."

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Berkay’dan lüks yaşam açıklaması: Gayet normal

"BİZDEKİ RAKAMLAR GERÇEK ÖTESİ"

"Bizim bilet satışlarımız aşikar herkes biliyor. Başkası ne yapıyor, bilmiyorum... Bizdeki rakamlar gerçek ötesi, hatta biz satış rakamlarını paylaşıyoruz."