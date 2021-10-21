Berkay'dan lüks yaşam açıklaması: Gayet normal

Şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Doktor kontrolüne gelen çift, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şarkılarıyla olduğu kadar lüks yaşamıyla da adından söz ettiren Şahin, hakkında çıkan haberlerle ilgili konuştu. Şahin, eşi ve çocuklarıyla çıktığı yurt dışındaki lüks tatilleriyle ilgili sorular üzerine ise çok çalıştığını ifade etti.