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Zeynep Demirel'den Volkan Demirel'e ağlatan kutlama

2009 yılında 'Belçika Güzeli' seçilen Zeynep Sever Demirel, 2010 yılında Volkan Demirel ile nikah masasına oturmuş, çiftin Yade ve Yeda adından iki kızı olmuştu. Kısa bir süre önce oyunculuğa adım atan Zeynep Demirel, eşinin doğum günü duygusal bir notla kutladı. Volkan Demirel eşinin bu paylaşımı da Instagram sayfasına taşıdı ve "Beni ağlattın vallahi" ifadelerini kullandı. İşte Zeynep Demirel'in o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 27.10.2021 20:48 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 20:48
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Zeynep Demirel’den Volkan Demirel’e ağlatan kutlama

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, 40'ıncı yaşına girdi. Zeynep Sever Demirel, 2010 yılında nikah masasına oturduğu ve iki çocuğunun babası olan eşi için duygusal bir mesaj yayınladı.

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Zeynep Demirel’den Volkan Demirel’e ağlatan kutlama

Denizde öpüştükleri bir fotorğafı paylaşan 2009 Belçika Güzeli, duygularını şu cümlelerle ifade etti:

"Klasik bir aşk hikayesi değildi, kimse çarpışmadı, düşen kitaplarımı toplamadın..."

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Zeynep Demirel’den Volkan Demirel’e ağlatan kutlama

"Bir arkadaş ortamında ilk görüş, sosyal medyadan ekleme (aslında tam bir modern zaman aşk hikayesi sayılabilir bu noktada) uzun süre konuşmama, yaklaşık bir yıl sonra benim 18'den 19'a girdiğim günün bir gün öncesinde ilk buluşma… Şarkıda diyor ya "beraber yürüdük biz bu yollarda" diye, biz beraber "büyüdük" bu yollarda."

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Zeynep Demirel’den Volkan Demirel’e ağlatan kutlama

"Yaşayan bilir uzun mesafe ilişkisini, az çektirmedik birbirimize be hey gidi hey. Evleniyorum dediğim zaman Belçikalı arkadaşlarımın yüzündeki şaşkınlığı dün gibi hatırlarım… Ama vıcık vıcık aşk böcekleri olmadık biz hiç. "

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Zeynep Demirel’den Volkan Demirel’e ağlatan kutlama

"Sen bana evlilik yıl dönümlerimizi unutuyorum diye söylenirsin ben de hiç romantik değilsin diye sana. Sürekli didişiyoruz mesela. Aynı anda nasıl oluyor bilmiyorum fakat hayatımda beni en sinir eden ama çocuklarımdan sonra en sevdiğim insan kişisisin sen."