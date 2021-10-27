27 Ekim 2021, Çarşamba
Zeynep Demirel'den Volkan Demirel'e ağlatan kutlama
2009 yılında 'Belçika Güzeli' seçilen Zeynep Sever Demirel, 2010 yılında Volkan Demirel ile nikah masasına oturmuş, çiftin Yade ve Yeda adından iki kızı olmuştu. Kısa bir süre önce oyunculuğa adım atan Zeynep Demirel, eşinin doğum günü duygusal bir notla kutladı. Volkan Demirel eşinin bu paylaşımı da Instagram sayfasına taşıdı ve "Beni ağlattın vallahi" ifadelerini kullandı. İşte Zeynep Demirel'in o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 27.10.2021 20:48 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 20:48
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