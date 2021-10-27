Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Sadakatsiz dizisindeki performansıyla sosyal medyayı sallayan Gözde Seda Altuner, özel hayatıyla da mercek altına alındı. Dizide Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Altuner'in yaşı herkesi şaşırttı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Gözde Seda Altuner ve birçok ünlü ismin yaşı...