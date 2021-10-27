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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Gönül karakteriyle fenomen haline gelen Gözde Seda Altuner, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide Derin'in annesini canlandıran Altuner, yaşıyla merak konusu oldu. Başarılı oyuncunun yaşını duyan inanamadı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Gözde Seda Altuner'in yaşı...

Giriş Tarihi: 27.10.2021 20:29 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 20:29
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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Sadakatsiz dizisindeki performansıyla sosyal medyayı sallayan Gözde Seda Altuner, özel hayatıyla da mercek altına alındı. Dizide Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Altuner'in yaşı herkesi şaşırttı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Gözde Seda Altuner ve birçok ünlü ismin yaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Melis Sezen - 2 Ocak 1997

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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Kaan Urgancıoğlu - 8 Mayıs 1981

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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Pınar Deniz - 4 Kasım 1993

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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Yiğit Kirazcı - 17 Ağustos 1983