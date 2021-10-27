27 Ekim 2021, Çarşamba
Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşıyla herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Gönül karakteriyle fenomen haline gelen Gözde Seda Altuner, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide Derin'in annesini canlandıran Altuner, yaşıyla merak konusu oldu. Başarılı oyuncunun yaşını duyan inanamadı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Gözde Seda Altuner'in yaşı...
Giriş Tarihi: 27.10.2021 20:29 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 20:29
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