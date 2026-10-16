20 YAŞINDA SİNEMAYI BIRAKTI Küçük yaşlardan itibaren sinema dünyasının içinde olan Zeynep Değirmencioğlu, kariyerinin en parlak döneminde oyunculuğu bırakma kararı aldı. 1974 yılında çekilen Macera Yolu, oyuncunun son filmi oldu. Değirmencioğlu, 1975 yılında Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serkan Acar ile evlendi. Bu evlilikten Erkan ve Volkan adında iki oğlu dünyaya geldi.

Sinemadan ayrıldıktan sonra ailesine odaklanan Değirmencioğlu, uzun yıllardır kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. İstanbul'da emlakçılık yaptığı bilinen usta oyuncu, geçmişte verdiği bir röportajda sinemayı bırakma kararından pişmanlık duymadığını dile getirmişti.

"HİÇ ÖZLEMEDİM" SÖZLERİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ Ece Saruhan'a verdiği bir röportajda oyunculuğu özleyip özlemediği sorulan Zeynep Değirmencioğlu, "Hiç özlemedim. Zaten 1,5 yaşımdan 20 yaşıma kadar setlerdeydim." yanıtını vermişti. Çocukluğunun ve gençliğinin büyük bölümünü setlerde geçirdiğini anlatan oyuncu, evliliğin, aile hayatının ve çocuklarının kendisi için daha cazip olduğunu belirtmişti.