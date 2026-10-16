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Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali gündem oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk yıldızı Zeynep Değirmencioğlu, uzun bir aranın ardından yeniden görüntülendi. Ayşecik filmleriyle hafızalara kazınan 72 yaşındaki oyuncunun bir restoranda yemek yerken çekilen görüntüleri, son halini merak eden hayranlarının ilgisini çekti.

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali gündem oldu 1

1960'lı yıllarda Ayşecik serisiyle, 1970'li yıllarda ise özellikle Hayat Sevince Güzel filmiyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi.

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali gündem oldu 2

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da bir restoranda yemek yerken görüntülenen usta oyuncunun son hali sosyal medyada ilgi gördü. Henüz 2 yaşında kamera karşısına geçen Zeynep Değirmencioğlu'nun, Yeşilçam'a veda ettikten sonra sürdürdüğü yaşam da merak konusu oldu.

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali gündem oldu 3

2 YAŞINDA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

12 Eylül 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen Zeynep Değirmencioğlu, sinemaya henüz 2 yaşındayken adım attı. İlk filmi 1956 yapımı Papatya olan oyuncu, 1960 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Ayşecik filmiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali gündem oldu 4

Küçük yaşta canlandırdığı Ayşecik karakteriyle izleyicilerin sevgisini kazanan Değirmencioğlu, ilerleyen yıllarda serinin devam filmlerinde de rol aldı. Ayşecik serisi, 11 yıl içinde çekilen 15 filmle Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yerini aldı.

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali gündem oldu 5

Senarist Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan oyuncu, birçok filmde kuzeni Ömer Dönmez ile birlikte kamera karşısına geçti. Ömercik karakteriyle tanınan Dönmez ile aynı projelerde yer alan Değirmencioğlu, çocuk oyuncu olarak Yeşilçam'ın en tanınan isimlerinden biri haline geldi. Ömer Dönmez'in 2020 yılında 60 yaşında hayatını kaybetmesi, iki oyuncuyu yıllarca birlikte izleyen sinemaseverleri üzmüştü.

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali gündem oldu 6

20 YAŞINDA SİNEMAYI BIRAKTI

Küçük yaşlardan itibaren sinema dünyasının içinde olan Zeynep Değirmencioğlu, kariyerinin en parlak döneminde oyunculuğu bırakma kararı aldı. 1974 yılında çekilen Macera Yolu, oyuncunun son filmi oldu. Değirmencioğlu, 1975 yılında Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serkan Acar ile evlendi. Bu evlilikten Erkan ve Volkan adında iki oğlu dünyaya geldi.

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali gündem oldu 7

Sinemadan ayrıldıktan sonra ailesine odaklanan Değirmencioğlu, uzun yıllardır kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. İstanbul'da emlakçılık yaptığı bilinen usta oyuncu, geçmişte verdiği bir röportajda sinemayı bırakma kararından pişmanlık duymadığını dile getirmişti.

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali gündem oldu 8

"HİÇ ÖZLEMEDİM" SÖZLERİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ece Saruhan'a verdiği bir röportajda oyunculuğu özleyip özlemediği sorulan Zeynep Değirmencioğlu, "Hiç özlemedim. Zaten 1,5 yaşımdan 20 yaşıma kadar setlerdeydim." yanıtını vermişti. Çocukluğunun ve gençliğinin büyük bölümünü setlerde geçirdiğini anlatan oyuncu, evliliğin, aile hayatının ve çocuklarının kendisi için daha cazip olduğunu belirtmişti.

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali gündem oldu 9

Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk yıldızlarından biri olan Zeynep Değirmencioğlu, yıllar önce kendi isteğiyle sinemaya veda etti. Uzun bir aranın ardından bir restoranda görüntülenen ve hayranlarıyla fotoğraf çektiren usta oyuncunun son hali, Ayşecik karakteriyle büyüyen izleyicilere geçmiş yılları yeniden hatırlattı.

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