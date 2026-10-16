Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali gündem oldu
Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk yıldızı Zeynep Değirmencioğlu, uzun bir aranın ardından yeniden görüntülendi. Ayşecik filmleriyle hafızalara kazınan 72 yaşındaki oyuncunun bir restoranda yemek yerken çekilen görüntüleri, son halini merak eden hayranlarının ilgisini çekti.
1960'lı yıllarda Ayşecik serisiyle, 1970'li yıllarda ise özellikle Hayat Sevince Güzel filmiyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi.
SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
İstanbul'da bir restoranda yemek yerken görüntülenen usta oyuncunun son hali sosyal medyada ilgi gördü. Henüz 2 yaşında kamera karşısına geçen Zeynep Değirmencioğlu'nun, Yeşilçam'a veda ettikten sonra sürdürdüğü yaşam da merak konusu oldu.
2 YAŞINDA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
12 Eylül 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen Zeynep Değirmencioğlu, sinemaya henüz 2 yaşındayken adım attı. İlk filmi 1956 yapımı Papatya olan oyuncu, 1960 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Ayşecik filmiyle büyük bir çıkış yakaladı.
Küçük yaşta canlandırdığı Ayşecik karakteriyle izleyicilerin sevgisini kazanan Değirmencioğlu, ilerleyen yıllarda serinin devam filmlerinde de rol aldı. Ayşecik serisi, 11 yıl içinde çekilen 15 filmle Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yerini aldı.
Senarist Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan oyuncu, birçok filmde kuzeni Ömer Dönmez ile birlikte kamera karşısına geçti. Ömercik karakteriyle tanınan Dönmez ile aynı projelerde yer alan Değirmencioğlu, çocuk oyuncu olarak Yeşilçam'ın en tanınan isimlerinden biri haline geldi. Ömer Dönmez'in 2020 yılında 60 yaşında hayatını kaybetmesi, iki oyuncuyu yıllarca birlikte izleyen sinemaseverleri üzmüştü.