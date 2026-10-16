Açıklamada ayrıca, "Çok sevdi, çok sevildi. Onunla hep gurur duyduk, hep gurur duyacağız" ifadelerine yer verildi.

"Bu acılı günümüzde büyük bir değerimizi, bir tanemizi layığıyla uğurlamak dışında bir gündem yaratmaya çalışmanın ve gerçek dışı beyanların ne kadar yakışıksız olduğu ortadadır."

Gizem Pekiner'in açıklamalarının ardından Alpay'ın resmi eşi Bilge Nazikioğlu ile çocukları Zeynep ve Tuluğ Nazikioğlu ortak bir açıklama yaptı.

4 KEZ EVLENDİ

Alpay'ın ilk eşi Aysun Oğuzutku'dan Tuluğ adında bir oğlu, ikinci eşi Dikmen Kirivak'tan ise Çağla adında bir kızı dünyaya geldi. Üçüncü evliliğini Feyza Nazikioğlu ile yapan Alpay, son evliliğini Bilge Nazikioğlu ile gerçekleştirdi. Bu evlilikten Zeynep adında bir kızı olan çift, uzun yıllardır ayrı yaşamalarına rağmen resmî olarak boşanmadı.

BOŞANMAYI ÇOK İSTİYORDU

Gizem Pekiner, Alpay'ın çocuklarına kırgın olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tuluğ, kız kardeşiyle iş birliği yaptı. Tuluğ'a çok kırıldım ve onu hayatımdan sildim. Ben bir plan yapacaktım ve herkese haber verecektim. Ancak kızı gelmiş, babasının naaşını alıp gitmiş. Alpay ve ben beş yıldır onunla görüşmüyorduk."

"MİRAS BEKLENTİM YOK"

Alpay'ın Bilge Nazikioğlu ile evliliği hakkında konuşan Gizem Pekiner, çekişmeli boşanma davasının devam ettiğini ve sanatçının boşanmayı çok istediğini söyledi.

Mirasla ilgili soruya da yanıt veren Pekiner, şu ifadeleri kullandı:

"Benim mal varlığı gibi bir beklentim yok, hiç de olmadı. Alpay zaten bütün mal varlığını kızının annesinin, yani Bilge Nazikioğlu'nun üzerine yapmış. Ankara'da annesinin oturduğu evi de Zeynep'in üzerine yapmış. Aslında Tuluğ'un da o evde hakkı var, dava açması lazım. Didim'de bir yazlık vardı, onu da zamanında Bilge Hanım'ın üzerine yapmış. Başka hiç mal varlığı yoktu. Telif gelirleri geliyordu, bir de yaklaşık 29 bin lira emekli maaşı vardı, o kadar."