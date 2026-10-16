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Alpay'ın son yolculuğunda defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı ve ailesi karşı karşıya

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk pop müziğinin usta ismi Alpay, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçının 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, Alpay'ın Bodrum'da defnedilmeyi vasiyet ettiğini belirterek cenazenin Ankara'ya götürülmesine tepki gösterdi. Törene katılmayacağını açıklayan Pekiner'in sözlerinin ardından sanatçının ailesinden de açıklama geldi.

Alpay'ın son yolculuğunda defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı ve ailesi karşı karşıya 1

"Eylülde Gel", "Fabrika Kızı", "Gitme" ve "Ayrılık Rüzgarı" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Alpay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti.

Alpay'ın son yolculuğunda defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı ve ailesi karşı karşıya 2

TÖREN BODRUM'DA DÜZENLENECEKTİ

Sanatçının 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, Alpay'ın vasiyeti doğrultusunda Bodrum'daki Gündoğan Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu. Ancak sanatçının resmi eşi Bilge Nazikioğlu ve çocukları, cenazenin Ankara'ya götürülmesine karar vererek törenin başkentte düzenleneceğini açıkladı.

Alpay'ın son yolculuğunda defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı ve ailesi karşı karşıya 3

ALPAY BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Usta sanatçı Alpay için bugün (16 Ekim Cuma) Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Sanatçının naaşı, öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Alpay'ın son yolculuğunda defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı ve ailesi karşı karşıya 4

KIZINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Alpay'ın kızı Zeynep Nazikioğlu, babasının vefatının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Babam Alpay Nazikioğlu'nu, bir tanemizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Harika bir ömür yaşadı ve yaşattı. Cenazesi, 16 Ekim Cuma günü Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek."

Alpay'ın son yolculuğunda defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı ve ailesi karşı karşıya 5

DEFİN YERİ TARTIŞMA YARATTI

Hürriyet'in haberine göre, Alpay'ın 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, sanatçının Bodrum'da defnedilmeyi vasiyet ettiğini belirterek cenazenin Ankara'ya götürülmesine tepki gösterdi.

"CENAZEYE KATILMAYACAĞIM"

"Mezar yeri bile açılmıştı" diyen Pekiner, cenaze törenine katılmayacağını belirterek, "Ben cenazeye katılamayacağım, çünkü hiç iyi değilim" ifadelerini kullandı.

Alpay'ın son yolculuğunda defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı ve ailesi karşı karşıya 6

"GERÇEK DIŞI BEYANLARIN NE KADAR YAKIŞIKSIZ OLDUĞU ORTADADIR"

Gizem Pekiner'in açıklamalarının ardından Alpay'ın resmi eşi Bilge Nazikioğlu ile çocukları Zeynep ve Tuluğ Nazikioğlu ortak bir açıklama yaptı.

Aile, cenaze üzerinden yaşanan tartışmalara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Bu acılı günümüzde büyük bir değerimizi, bir tanemizi layığıyla uğurlamak dışında bir gündem yaratmaya çalışmanın ve gerçek dışı beyanların ne kadar yakışıksız olduğu ortadadır."

Açıklamada ayrıca, "Çok sevdi, çok sevildi. Onunla hep gurur duyduk, hep gurur duyacağız" ifadelerine yer verildi.

Alpay'ın son yolculuğunda defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı ve ailesi karşı karşıya 7

4 KEZ EVLENDİ

Alpay'ın ilk eşi Aysun Oğuzutku'dan Tuluğ adında bir oğlu, ikinci eşi Dikmen Kirivak'tan ise Çağla adında bir kızı dünyaya geldi. Üçüncü evliliğini Feyza Nazikioğlu ile yapan Alpay, son evliliğini Bilge Nazikioğlu ile gerçekleştirdi. Bu evlilikten Zeynep adında bir kızı olan çift, uzun yıllardır ayrı yaşamalarına rağmen resmî olarak boşanmadı.

BOŞANMAYI ÇOK İSTİYORDU

Gizem Pekiner, Alpay'ın çocuklarına kırgın olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tuluğ, kız kardeşiyle iş birliği yaptı. Tuluğ'a çok kırıldım ve onu hayatımdan sildim. Ben bir plan yapacaktım ve herkese haber verecektim. Ancak kızı gelmiş, babasının naaşını alıp gitmiş. Alpay ve ben beş yıldır onunla görüşmüyorduk."

"MİRAS BEKLENTİM YOK"

Alpay'ın Bilge Nazikioğlu ile evliliği hakkında konuşan Gizem Pekiner, çekişmeli boşanma davasının devam ettiğini ve sanatçının boşanmayı çok istediğini söyledi.

Mirasla ilgili soruya da yanıt veren Pekiner, şu ifadeleri kullandı:

"Benim mal varlığı gibi bir beklentim yok, hiç de olmadı. Alpay zaten bütün mal varlığını kızının annesinin, yani Bilge Nazikioğlu'nun üzerine yapmış. Ankara'da annesinin oturduğu evi de Zeynep'in üzerine yapmış. Aslında Tuluğ'un da o evde hakkı var, dava açması lazım. Didim'de bir yazlık vardı, onu da zamanında Bilge Hanım'ın üzerine yapmış. Başka hiç mal varlığı yoktu. Telif gelirleri geliyordu, bir de yaklaşık 29 bin lira emekli maaşı vardı, o kadar."

Alpay'ın son yolculuğunda defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı ve ailesi karşı karşıya 8

ALPAY KİMDİR?

Tam adı Ahmet Alpay Nazikioğlu olan sanatçı, 17 Temmuz 1935'te Ankara'da dünyaya geldi. Babası TCDD'de bürokrat, annesi ise parti başkatibesi olarak görev yaptı. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamlayan Alpay, Ankara Atatürk Lisesinden mezun oldu.

Gençlik yıllarında spora ilgi duyan sanatçı, futbol kariyerine adım atarak Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği kulüplerinde forma giydi. Başarılı performansıyla Genç Milli Futbol Takımı'na kadar yükselen Alpay, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Hukuk eğitiminin ardından müziğe yönelen sanatçı, profesyonel müzik kariyerine 1960'lı yılların başında başladı.

Alpay'ın son yolculuğunda defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı ve ailesi karşı karşıya 9

UNUTULMAZ VE ÖZGÜN ALBÜMLERE İMZA ATTI

Alpay, 1964 yılında kendi orkestrasını kurarak müzik çalışmalarına hız verdi. Kariyerinin ilk dönemlerinde Fransız chansonlarının ve İtalyan Napoliten şarkılarının Türkçe uyarlamalarını seslendiren sanatçı; İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca eserleri de yorumladı.

Romantik folk, rock ve Anadolu pop türlerinde özgün çalışmalara imza atan Alpay, dönemin yenilikçi gruplarından Üç Hürel ile ortak projelerde yer aldı. Fecri Ebcioğlu gibi dönemin önemli müzik insanlarıyla yakın dostluklar kurdu.

Alpay'ın son yolculuğunda defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı ve ailesi karşı karşıya 10

1964'te yayımladığı "Girl in My Town"ın ardından "Kirpiklerini Ok Ok Eyle", "Cennet Yolu", "7 Dilde Alpay", "Güven Parkı" ve "Aşk"ın da aralarında bulunduğu 25'i aşkın albümle müzikseverlerin karşısına çıktı.

Toplumsal olaylara duyarlılığıyla da bilinen sanatçı, eserlerinde aşk, ayrılık ve insan hikâyelerine yer verdi. Türk pop müziğinin gelişiminde önemli bir yere sahip olan Alpay, "Eylülde Gel", "Fabrika Kızı", "Kara Tren", "Gitme" ve "Ayrılık Rüzgarı" gibi şarkılarıyla farklı kuşakların hafızasında yer edindi.

Türk pop müziğinin usta ismi Alpay, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayata veda etti.

Alpay'ın son yolculuğunda defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı ve ailesi karşı karşıya 11
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