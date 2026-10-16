Alpay'ın son yolculuğunda defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı ve ailesi karşı karşıya
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçının 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, Alpay'ın Bodrum'da defnedilmeyi vasiyet ettiğini belirterek cenazenin Ankara'ya götürülmesine tepki gösterdi. Törene katılmayacağını açıklayan Pekiner'in sözlerinin ardından sanatçının ailesinden de açıklama geldi.
"Eylülde Gel", "Fabrika Kızı", "Gitme" ve "Ayrılık Rüzgarı" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Alpay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti.
TÖREN BODRUM'DA DÜZENLENECEKTİ
Sanatçının 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, Alpay'ın vasiyeti doğrultusunda Bodrum'daki Gündoğan Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu. Ancak sanatçının resmi eşi Bilge Nazikioğlu ve çocukları, cenazenin Ankara'ya götürülmesine karar vererek törenin başkentte düzenleneceğini açıkladı.
ALPAY BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Usta sanatçı Alpay için bugün (16 Ekim Cuma) Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Sanatçının naaşı, öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
KIZINDAN AÇIKLAMA GELDİ
Alpay'ın kızı Zeynep Nazikioğlu, babasının vefatının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Babam Alpay Nazikioğlu'nu, bir tanemizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Harika bir ömür yaşadı ve yaşattı. Cenazesi, 16 Ekim Cuma günü Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek."
DEFİN YERİ TARTIŞMA YARATTI
Hürriyet'in haberine göre, Alpay'ın 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, sanatçının Bodrum'da defnedilmeyi vasiyet ettiğini belirterek cenazenin Ankara'ya götürülmesine tepki gösterdi.
"CENAZEYE KATILMAYACAĞIM"
"Mezar yeri bile açılmıştı" diyen Pekiner, cenaze törenine katılmayacağını belirterek, "Ben cenazeye katılamayacağım, çünkü hiç iyi değilim" ifadelerini kullandı.