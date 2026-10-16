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Altı Üstü İstanbul’da mutluluk yerini hesaplaşmaya bırakıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un 17. bölümünde Emir'in yaşadığı haberi mahallede sevinç yaratırken, Uzay'ın gerçekleri öğrenmek için attığı adım olayları felakete sürükler. Naz ve Melek tehlikeye girerken Uzay ile Emir arasındaki nefret yeniden alevlenir.

Altı Üstü İstanbul’da mutluluk yerini hesaplaşmaya bırakıyor 1

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, on yedinci bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikâyesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Altı Üstü İstanbul’da mutluluk yerini hesaplaşmaya bırakıyor 2

17. BÖLÜM ÖZETİ
Emir'in yaşadığı haberiyle mahallede yas, yerini davullu zurnalı kutlamaya bırakır. Ancak kavuşmanın mutluluğuna öfke ve hesaplaşmalar da karışır.

Altı Üstü İstanbul’da mutluluk yerini hesaplaşmaya bırakıyor 3

Bayram, kendisinden saklananların hesabını sorarken Uzay, arkadaşlarından beklemediği bir sevinçle karşılanır. Hikmet'in izini bulmak için ilk yardım ise Melek'ten gelir.

Altı Üstü İstanbul’da mutluluk yerini hesaplaşmaya bırakıyor 4

Naz ve Fahriye, hiç hesapta yokken yakınlaşır. Bu yakınlaşma Naz'ı uzak durmaya çalıştığı geçmişle yüzleştirirken Emir'in kendisinden vazgeçmemekteki kararlılığı onu köşeye sıkıştırır.

Altı Üstü İstanbul’da mutluluk yerini hesaplaşmaya bırakıyor 5

Hasan, Esra'yı bulmak için Uzay'la birlikte hareket eder. Mahallede Nihal'in nişanı coşkuyla kutlanırken sevenler sevdiklerine kavuşur ancak Bayram'ın geçmişteki günahları bu mutluluğa gölge düşürür.

Altı Üstü İstanbul’da mutluluk yerini hesaplaşmaya bırakıyor 6

Uzay, Hikmet'ten gerçekleri öğrenmek için zor bir kararın eşiğindedir. Yapacağı seçim Naz ve Melek'i tehlikeye atınca Hasan ve Emir onu durdurmaya çalışır. Ancak olaylar çığırından çıkar ve her şey felaketle sonuçlanır…

Altı Üstü İstanbul’da mutluluk yerini hesaplaşmaya bırakıyor 7

Sanki her şey başa sarar. Uzay'ın Emir'e duyduğu nefret yeniden alevlenirken bu kez Hasan da bu öfkeden payını alacaktır.

Altı Üstü İstanbul’da mutluluk yerini hesaplaşmaya bırakıyor 8

Oyuncular: Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Erhan Alpay (Soner), Sena Mia Kalıp (Melek), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Afra Karagöz (Duru), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet), Sacide Taşaner (Pamuk) ve Erkan Can (Hikmet).

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