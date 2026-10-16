Altı Üstü İstanbul’da mutluluk yerini hesaplaşmaya bırakıyor

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un 17. bölümünde Emir'in yaşadığı haberi mahallede sevinç yaratırken, Uzay'ın gerçekleri öğrenmek için attığı adım olayları felakete sürükler. Naz ve Melek tehlikeye girerken Uzay ile Emir arasındaki nefret yeniden alevlenir.

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, on yedinci bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikâyesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.



17. BÖLÜM ÖZETİ

Emir'in yaşadığı haberiyle mahallede yas, yerini davullu zurnalı kutlamaya bırakır. Ancak kavuşmanın mutluluğuna öfke ve hesaplaşmalar da karışır.

Bayram, kendisinden saklananların hesabını sorarken Uzay, arkadaşlarından beklemediği bir sevinçle karşılanır. Hikmet'in izini bulmak için ilk yardım ise Melek'ten gelir.

Naz ve Fahriye, hiç hesapta yokken yakınlaşır. Bu yakınlaşma Naz'ı uzak durmaya çalıştığı geçmişle yüzleştirirken Emir'in kendisinden vazgeçmemekteki kararlılığı onu köşeye sıkıştırır.