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Zeynep Bastık'ın omurgası kırıldı! Sahnelere veda etti! “Bir süre görüşemeyeceğiz”

Şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu! Son dönemde konserden konsere koşan popçunun omurgası kırıldı. İki gün önce merdivenlerden düştüğünü belirten Bastık, kemikler kaynayana kadar korseli şekilde istirahat edecek. "Harekete bağlı sancılar çekiyorum" diyen ünlü şarkıcı, geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle bir süre sahnelere ara verecek.

Giriş Tarihi: 17.12.2022 14:16
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Zeynep Bastık’ın omurgası kırıldı! Sahnelere veda etti! “Bir süre görüşemeyeceğiz”

Zeynep Bastık, 2.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iki gün önce merdivenden düştüğünü ve omurga kemiklerinin kırıldığını duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zeynep Bastık’ın omurgası kırıldı! Sahnelere veda etti! “Bir süre görüşemeyeceğiz”

Sağlık durumu hakkında bilgi veren 29 yaşındaki sanatçı, bir süre sahnelere ara vereceğini belirtti.

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Zeynep Bastık’ın omurgası kırıldı! Sahnelere veda etti! “Bir süre görüşemeyeceğiz”

"CİDDİ AĞRILAR ÇEKİYORUM"

Müzik dünyasında son dönemin en popüler isimlerinden olan Zeynep Bastık şu ifadeleri kullandı:

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Zeynep Bastık’ın omurgası kırıldı! Sahnelere veda etti! “Bir süre görüşemeyeceğiz”

"Selam dostlar. İki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum."

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Zeynep Bastık’ın omurgası kırıldı! Sahnelere veda etti! “Bir süre görüşemeyeceğiz”

"BİR SÜRE GÖRÜŞEMEYECEĞİZ"

"Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım. "