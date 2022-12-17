Zeynep Bastık'ın omurgası kırıldı! Sahnelere veda etti! “Bir süre görüşemeyeceğiz”

Şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu! Son dönemde konserden konsere koşan popçunun omurgası kırıldı. İki gün önce merdivenlerden düştüğünü belirten Bastık, kemikler kaynayana kadar korseli şekilde istirahat edecek. "Harekete bağlı sancılar çekiyorum" diyen ünlü şarkıcı, geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle bir süre sahnelere ara verecek.