Yalı Çapkını'nda bombardıman yapacak gelişme! Mert Ramazan Demir'in vedası sosyal medyada çalkalandı! İşte, Survivor'daki o ismin şoke eden paylaşımı!

Star Tv'nin reyting rekoları kıran dizisi Yalı Çapkını her hafta olduğu hibi bu hafta da izleyicileri ekranlara kilitledi. Söz konusu dizisde Ferit karakterine hayat veren boşrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in diziye veda edeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir diziye veda mı ediyor? Yerine gelecek isim belli oldu mu? İşte, yerine geleceği konuşulan o ismin sosyal medyadan yaptığı paylaşım!