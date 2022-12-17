17 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yalı Çapkını'nda bombardıman yapacak gelişme! Mert Ramazan Demir'in vedası sosyal medyada çalkalandı! İşte, Survivor'daki o ismin şoke eden paylaşımı!

Yalı Çapkını'nda bombardıman yapacak gelişme! Mert Ramazan Demir'in vedası sosyal medyada çalkalandı! İşte, Survivor'daki o ismin şoke eden paylaşımı!

Star Tv'nin reyting rekoları kıran dizisi Yalı Çapkını her hafta olduğu hibi bu hafta da izleyicileri ekranlara kilitledi. Söz konusu dizisde Ferit karakterine hayat veren boşrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in diziye veda edeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir diziye veda mı ediyor? Yerine gelecek isim belli oldu mu? İşte, yerine geleceği konuşulan o ismin sosyal medyadan yaptığı paylaşım!

Giriş Tarihi: 17.12.2022 15:46 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 15:51
  • 1
  • 8
Yalı Çapkını’nda bombardıman yapacak gelişme! Mert Ramazan Demir’in vedası sosyal medyada çalkalandı! İşte, Survivor’daki o ismin şoke eden paylaşımı!

Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekoru kıran dizi Yalı Çapkını'nın başrol karakterleri izleyicilerin gönlünü fethediyor. Yalı Çapkını'nın 14. bölüm fragmanının ardından izleyicileri şoke eden gelişmeler yaşandı. Reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Dizi gündemine dair haberler paylaşan bir Twitter hesabı, Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını'ndan ayrılacağını, yerine ise Survivor 2021 finalisti Yiğit Poyraz'ın geleceğini söyledi. Yiğit Poyraz'dan gelen ilk paylaşım....

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Yalı Çapkını’nda bombardıman yapacak gelişme! Mert Ramazan Demir’in vedası sosyal medyada çalkalandı! İşte, Survivor’daki o ismin şoke eden paylaşımı!

Bir süredir Yasmin Erbil ile aşk yaşayan Survivor yıldızı Yiğit Poyraz'ın Yalı Çapkını dizisinde rol alacağı öne sürüldü. Yiğit Poyraz, sosyal medyayı sarsan iddiayı tiye aldı.

  • 3
  • 8
Yalı Çapkını’nda bombardıman yapacak gelişme! Mert Ramazan Demir’in vedası sosyal medyada çalkalandı! İşte, Survivor’daki o ismin şoke eden paylaşımı!

MERT RAMAZAN DEMİR'İN YERİNE SURVIVOR YILDIZI MI GELİYOR?

Diziler ile ilgili paylaşım yapan bir hesap twitter hesabı üzerinden "Yalı Çapkını dizisinde oyuncu değişikliği, önümüzdeki bölümlerde sağlık nedeniyle diziye veda eden Mert Ramazan Demir'in oynadığı Ferit karakterini Yiğit Poyraz oynayacak." ifadelerine yer verdi.

  • 4
  • 8
Yalı Çapkını’nda bombardıman yapacak gelişme! Mert Ramazan Demir’in vedası sosyal medyada çalkalandı! İşte, Survivor’daki o ismin şoke eden paylaşımı!

Survivor yıldızı olarak tanınn Yiğit Poyraz ise bu haberi kendi sosyal medya hesabından doğrular bir ifade kullanarak paylaştı. Şimdiden Demir'in hayranlarını üzen bu ayrılıkla ilgili ve dizinin akıbeti ile ilgili kafalarda soru işaretleri yer alıyor.

  • 5
  • 8
Yalı Çapkını’nda bombardıman yapacak gelişme! Mert Ramazan Demir’in vedası sosyal medyada çalkalandı! İşte, Survivor’daki o ismin şoke eden paylaşımı!

YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Halis Ağa'nın Ferit'e tokat atması Ferit'in evden ayrılmasına neden olur. Yusuf'un Kazım'a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna'yı geri götürür.

.