17 Aralık 2022, Cumartesi
Simge Sağın sevenlerini korkuttu! Hastane yatağından duyurdu: Gerçekten iyi değilim
Hız kesmeden konser maratonuna devam eden Simge Sağın sevenlerini korkuttu. Sahneye çıkmasına 15 dakika kala fenalaşan şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı. "Geçekten iyi değilim" diyen Sağın'ın sağlık durumu hakkında ilk açıklama gelirken hasta yatağındaki son hali sevenlerini üzdü. İşte Simge Sağın'ın sağlık durumu ve son hali...
Giriş Tarihi: 17.12.2022 13:54
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