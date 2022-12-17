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Simge Sağın sevenlerini korkuttu! Hastane yatağından duyurdu: Gerçekten iyi değilim

Hız kesmeden konser maratonuna devam eden Simge Sağın sevenlerini korkuttu. Sahneye çıkmasına 15 dakika kala fenalaşan şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı. "Geçekten iyi değilim" diyen Sağın'ın sağlık durumu hakkında ilk açıklama gelirken hasta yatağındaki son hali sevenlerini üzdü. İşte Simge Sağın'ın sağlık durumu ve son hali...

Giriş Tarihi: 17.12.2022 13:54
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Simge Sağın sevenlerini korkuttu! Hastane yatağından duyurdu: Gerçekten iyi değilim

Yaz aylarından beri yoğun konser maratonuna devam eden Simge Sağın sevenlerini korkuttu.

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Simge Sağın sevenlerini korkuttu! Hastane yatağından duyurdu: Gerçekten iyi değilim

Sağın, konserine 15 dakika kala fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

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Simge Sağın sevenlerini korkuttu! Hastane yatağından duyurdu: Gerçekten iyi değilim

HASTA YATAĞINDAN PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı hasta yatağından çektiği bir video ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Simge Sağın sevenlerini korkuttu! Hastane yatağından duyurdu: Gerçekten iyi değilim

"GERÇEKTEN İYİ DEĞİLİM"

Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, bu akşam sahneye çıkmama son 15 dakika kala inanılmaz bir mide bulantısı oldu.

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Simge Sağın sevenlerini korkuttu! Hastane yatağından duyurdu: Gerçekten iyi değilim

"HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLERİM"

İstifra etmeye başladım. Şu an hastanedeyim ve gerçekten iyi değilim. Beni bilenler bilirler; ne olursa olsun, sahneye mutlaka ama mutlaka çıkarım. 6 Ocak'ta görüşmek üzere hepinizden özür diliyorum"