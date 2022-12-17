Simge Sağın sevenlerini korkuttu! Hastane yatağından duyurdu: Gerçekten iyi değilim

"HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLERİM"

İstifra etmeye başladım. Şu an hastanedeyim ve gerçekten iyi değilim. Beni bilenler bilirler; ne olursa olsun, sahneye mutlaka ama mutlaka çıkarım. 6 Ocak'ta görüşmek üzere hepinizden özür diliyorum"