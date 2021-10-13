Zeynep Bastık’ın eşi Tolga Akış sessizliğini bozdu! Edis’le videosu hakkında ilk kez konuştu

Zeynep Bastık ve Edis'in samimi dansı sosyal medyanın gündemine oturmuş, ikiliye eleştiri yağmıştı. Bastık'ın kısa süre önce nikah masasına oturduğu Tolga Akış'a da çok sayıda mesaj geldi. Aynı zamanda menajerliğini yaptığı Bastık ile Edis'in videosuyla ilgili sessizliğini bozab Akış, hakkında yapılan yorumlara cevap verdi.