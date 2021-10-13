13 Ekim 2021, Çarşamba
Zeynep Bastık’ın eşi Tolga Akış sessizliğini bozdu! Edis’le videosu hakkında ilk kez konuştu
Zeynep Bastık ve Edis'in samimi dansı sosyal medyanın gündemine oturmuş, ikiliye eleştiri yağmıştı. Bastık'ın kısa süre önce nikah masasına oturduğu Tolga Akış'a da çok sayıda mesaj geldi. Aynı zamanda menajerliğini yaptığı Bastık ile Edis'in videosuyla ilgili sessizliğini bozab Akış, hakkında yapılan yorumlara cevap verdi.
Giriş Tarihi: 13.10.2021 17:14 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 17:14
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