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Haberler Galeri Zeynep Bastık’ın eşi Tolga Akış sessizliğini bozdu! Edis’le videosu hakkında ilk kez konuştu

Zeynep Bastık’ın eşi Tolga Akış sessizliğini bozdu! Edis’le videosu hakkında ilk kez konuştu

Zeynep Bastık ve Edis'in samimi dansı sosyal medyanın gündemine oturmuş, ikiliye eleştiri yağmıştı. Bastık'ın kısa süre önce nikah masasına oturduğu Tolga Akış'a da çok sayıda mesaj geldi. Aynı zamanda menajerliğini yaptığı Bastık ile Edis'in videosuyla ilgili sessizliğini bozab Akış, hakkında yapılan yorumlara cevap verdi.

Giriş Tarihi: 13.10.2021 17:14 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 17:14
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Zeynep Bastık’ın eşi Tolga Akış sessizliğini bozdu! Edis’le videosu hakkında ilk kez konuştu

Ünlü şarkıcılar Zeynep Bastık ve Edis, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir partide dans etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ikilinin dans görüntüsü hakkında, "Zeynep'in eşi bu duruma ne diyecek?" yorumunu yaptı.

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Zeynep Bastık’ın eşi Tolga Akış sessizliğini bozdu! Edis’le videosu hakkında ilk kez konuştu

Kendisiyle ilgili yorumları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış, hakkında yapılan eleştirilerle dalga geçti.

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Zeynep Bastık’ın eşi Tolga Akış sessizliğini bozdu! Edis’le videosu hakkında ilk kez konuştu

"KOMİK ŞEYLER VAR"

Bir fotoğrafını yayınlayan Tolga Akış, "Küfürlerinizin bir kısmını gördüm. Komik şeyler de vardı. Giderek büyüyen kocaman bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

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Zeynep Bastık’ın eşi Tolga Akış sessizliğini bozdu! Edis’le videosu hakkında ilk kez konuştu

"Kendimi şu an Zeynep Bastık'ın kocası gibi hissediyorum" yorumu üzerine "Bir rahatlama, bir genişlik gelmiş" mesajını yazan Akış, kendilerinden açıklama istenmesine ise "Ne diyelim istiyorsun?" karşılık verdi.

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Zeynep Bastık’ın eşi Tolga Akış sessizliğini bozdu! Edis’le videosu hakkında ilk kez konuştu

"Edis ve Zeynep Bastık gibi dans edemeyeceksek niye arkadaşız?" mesajına Tolga Akış'tan, "İşte sorulması gereken sorular bunlar" cevabı geldi.