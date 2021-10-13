Büyük final yaklaşıyor! La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Netflix LCDP 5. kısım final tarihi!

La Casa De Papel 5. sezon 2. bölüm: Karşı koymak için bir fırsat yakalayan Arturo kişisel bir intikamın peşine düşer. Lizbon çok önemli bir şey keşfeder.

La Casa De Papel 5. sezon 3. bölüm: Sierra hem bir ihanet hem de acil bir durum yüzünden gafil avlanır. Ordu giderek yaklaşırken Palermo birliklerini harekete geçirir.