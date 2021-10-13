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Haberler Galeri Büyük final yaklaşıyor! La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Netflix LCDP 5. kısım final tarihi!

Büyük final yaklaşıyor! La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Netflix LCDP 5. kısım final tarihi!

La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Netflix'in popüler dizisi La Casa De Papel'in 5. sezon son 5 bölüm fragmanı yayınlandı. 3 Eylül'de ilk 5 bölümün yayınlanmasının ardından gözler son beş bölüme çevrilmişti. Netflix platformundan yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? İşte Netflix LCDP 5. kısım final tarihi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.10.2021 18:47
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Büyük final yaklaşıyor! La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Netflix LCDP 5. kısım final tarihi!

La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman çıkacak? İspanyol yapımı La Casa De Papel'in final bölümü için tarih belli oldu. Merakla beklenen fragman ise yayınlandı. Heyecan dolu fragmanda final bölümünden ipuçları duyuruldu. Dizinin takipçileri heyecan içinde 5. sezon 2. kısımı beklemeye başladı. Peki, La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? İşte Netflix LCDP 5. kısım final tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Büyük final yaklaşıyor! La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Netflix LCDP 5. kısım final tarihi!

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Büyük final yaklaşıyor" başlığıyla yayınlanan 5. sezon son 5 bölüm fragmanı izleyicide heyecan yarattı. Merakla beklenen 5. sezon 2. kısım 3 Aralık 2021 tarihinde yayınlanacak. Popüler dizi, 5. sezon son 5 bölüm ile final yaparak izleyiciye veda edecek.

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Büyük final yaklaşıyor! La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Netflix LCDP 5. kısım final tarihi!

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON İLK 5 BÖLÜMDE YAŞANANLAR

La Casa De Papel 5. sezon 1. bölüm: Profesör, Sierra ile yüzleşirken Tamayo orduyu göreve çağırarak müzakerelerde çıtayı yükseltir. Geçmişte Berlin ailesinden biriyle buluşur.

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Büyük final yaklaşıyor! La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Netflix LCDP 5. kısım final tarihi!

La Casa De Papel 5. sezon 2. bölüm: Karşı koymak için bir fırsat yakalayan Arturo kişisel bir intikamın peşine düşer. Lizbon çok önemli bir şey keşfeder.

La Casa De Papel 5. sezon 3. bölüm: Sierra hem bir ihanet hem de acil bir durum yüzünden gafil avlanır. Ordu giderek yaklaşırken Palermo birliklerini harekete geçirir.

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Büyük final yaklaşıyor! La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Netflix LCDP 5. kısım final tarihi!

La Casa De Papel 5. sezon 4. bölüm: Helsinki'nin hayatı teklikededir. Hırsızlar gizli bir karşı saldırı planlar. Yıllar önce Berlin ve oğlu birlikte ilk soygunlarını gerçekleştirir.

La Casa De Papel 5. sezon 5. bölüm: Ateş hattının ortasında mutfakta mahsur kalan Tokyo, ilk aşkını ve Profesör'le ilk karşılaşmasını hatırlar.