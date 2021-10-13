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Büyük final yaklaşıyor! La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Netflix LCDP 5. kısım final tarihi!
La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Netflix'in popüler dizisi La Casa De Papel'in 5. sezon son 5 bölüm fragmanı yayınlandı. 3 Eylül'de ilk 5 bölümün yayınlanmasının ardından gözler son beş bölüme çevrilmişti. Netflix platformundan yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? İşte Netflix LCDP 5. kısım final tarihi...