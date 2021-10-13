Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’ın eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna Mari karakteriyle katılan Şeyma Korkmaz tüm dikkatleri üzerine çekti. 'Beni Affet' dizisiyle adını duyuran Korkmaz, kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren ve özel hayatıyla mercek altına alınan Korkmaz'ın eşi de tanıdık çıktı. Kuruluş Osman'ın yeni yıldızının usta oyuncuyla evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Şeyma Korkmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...