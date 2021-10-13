13 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’ın eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’ın eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna Mari karakteriyle katılan Şeyma Korkmaz tüm dikkatleri üzerine çekti. 'Beni Affet' dizisiyle adını duyuran Korkmaz, kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren ve özel hayatıyla mercek altına alınan Korkmaz'ın eşi de tanıdık çıktı. Kuruluş Osman'ın yeni yıldızının usta oyuncuyla evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Şeyma Korkmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...

Giriş Tarihi: 13.10.2021 17:02 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 17:02
  • 1
  • 80
Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’ın eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Mari karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Şeyma Korkmaz, özel hayatıyla mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 80
Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’ın eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Korkamaz'ın usta oyuncuyla evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Şeyma Korkmaz başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

  • 3
  • 80
Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’ın eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

TOLGA SARITAŞ VE SEVGİLİSİ ZEYNEP MAYRUK

  • 4
  • 80
Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’ın eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

TANSEL ÖNGEL VE SEVGİLİSİ NEŞE ÇAKIR

  • 5
  • 80
Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’ın eşi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

TANSEL ÖNGEL VE SEVGİLİSİ NEŞE ÇAKIR