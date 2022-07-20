20 Temmuz 2022, Çarşamba
Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşandı! Ayrılığın perde arkası şaşırttı
Pop müziğin parlayan yıldızı ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, uzun süredir aşk yaşadığı menajeri Tolga Akış'la 7 Temmuz 2021'de nikah masasına oturmuştu. Ancak kısa süre önce sevenlerini üzen haber gelmişti. Ünlü çift boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı. Zeynep Bastık ve Tolga Akış bugün tek celsede boşandı. Ayrılığın perde arkası ise şaşırttı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.07.2022 10:49
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