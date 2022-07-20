Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşandı! Ayrılığın perde arkası şaşırttı

Yaptığı cover'lar ile adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Bastık sevgilisi Tolga Akış ile geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını birleştirmişti. Ancak evlenmelerinin üzerinden daha 1 yıl geçmeden ünlü çift boşanma kararı almıştı.