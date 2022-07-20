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Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşandı! Ayrılığın perde arkası şaşırttı

Pop müziğin parlayan yıldızı ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, uzun süredir aşk yaşadığı menajeri Tolga Akış'la 7 Temmuz 2021'de nikah masasına oturmuştu. Ancak kısa süre önce sevenlerini üzen haber gelmişti. Ünlü çift boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı. Zeynep Bastık ve Tolga Akış bugün tek celsede boşandı. Ayrılığın perde arkası ise şaşırttı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.07.2022 10:49
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Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşandı! Ayrılığın perde arkası şaşırttı

Yaptığı cover'lar ile adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Bastık sevgilisi Tolga Akış ile geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını birleştirmişti. Ancak evlenmelerinin üzerinden daha 1 yıl geçmeden ünlü çift boşanma kararı almıştı.

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Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşandı! Ayrılığın perde arkası şaşırttı

Güzel şarkıcı Zeynep Bastık, evliliği bitirmek konusunda eşiyle anlaşmaya vardı. Bastık ardından birlikte yaşadıkları Levent'teki evden ayrıldı ve kendine Ulus'ta bir daire kiraladı.

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Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşandı! Ayrılığın perde arkası şaşırttı

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında evlenen çift, evliliklerinde 1 yılı doldurmadıkları için kanunen anlaşmalı boşanma davası açamıyor. Ünlü çiftin bu yüzden mahkemeye temmuz ayında başvuracağı öğrenilmişti.

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Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşandı! Ayrılığın perde arkası şaşırttı

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Ayrılacaklarını duyuran ikilinin boşanma süreçlerine ilişkin yeni bir paylaşım geldi. Tolga Akış dün resmi bir belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin, 6. Ankara Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşandıkları öğrenildi.

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Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşandı! Ayrılığın perde arkası şaşırttı

Zeynep Bastık, sosyal medya hesabı Instagram'dan boşanma haberlerini doğruladı. Bastık, "Birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz" demişti.