20 Temmuz 2022, Çarşamba
Hakan Ural “Beni o büyüttü” demişti! Üvey babası bakın kim çıktı
Hakan Ural uzun süredir görüşmediği babası Selçuk Ural'ın açıklamalarıyla gündeme oturdu. Selçuk Ural'ın "Yıllarca ona sahip çıktım ama artık görüşmüyoruz" sözleriyle oğlunu hedef aldı. Magazin gündemine oturan açıklamalar sonrası Hakan Ural'ın özel hayatı araştırılıyor. Son olarak Hakan Ural'ın "Beni o büyüttü" dediği üvey babası Hikmet Uzun gündem oldu. Peki, Hakan Ural'ın üvey babası Hikmet Uzun kimdir?
Giriş Tarihi: 20.07.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 11:54
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