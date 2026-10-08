Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit set yolunda koyunlarla poz verdi

ATV'nin sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in başrol oyuncusu Burak Özçivit, Adana'daki set yolunda karşılaştığı koyun sürüsüyle yaşadığı renkli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Özçivit'in klasik otomobilinden verdiği poz kısa sürede büyük ilgi gördü.

ATV ekranlarının yeni gözdesi Güneşin Doğduğu Yer, bu akşam 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ise Adana'da hız kesmeden devam eden çekimler sırasında yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

SET YOLUNDA KOYUN SÜRÜSÜYLE KARŞILAŞTI Özçivit, klasik otomobiliyle seyir halindeyken yolunu kaplayan sevimli bir koyun sürüsüyle karşılaştı. Yakışıklı oyuncu, o anları "Günün misafirleri paydos dediler" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Klasik otomobilinin içinde gülümseyerek verdiği poz ise hayranlarından tam not aldı.

Burak Özçivit'in paylaşımına binlerce yorum yağdı. Yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncuya, Türk hayranlarının yanı sıra yabancı takipçilerinden de kalp emojileriyle çok sayıda yorum geldi.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER'DE KENAN KOZAN'I CANLANDIRIYOR Burak Özçivit, Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Kenan Kozan karakterine hayat veriyor. Varlıklı bir ailenin ikinci oğlu olmasına rağmen ailenin bel kemiği ve göz bebeği olan Kenan Kozan, iyi, hakkaniyetli ve sorumluluk sahibi bir iş adamıdır.