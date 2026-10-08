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Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit set yolunda koyunlarla poz verdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in başrol oyuncusu Burak Özçivit, Adana'daki set yolunda karşılaştığı koyun sürüsüyle yaşadığı renkli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Özçivit'in klasik otomobilinden verdiği poz kısa sürede büyük ilgi gördü.

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit set yolunda koyunlarla poz verdi 1

ATV ekranlarının yeni gözdesi Güneşin Doğduğu Yer, bu akşam 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ise Adana'da hız kesmeden devam eden çekimler sırasında yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit set yolunda koyunlarla poz verdi 2

SET YOLUNDA KOYUN SÜRÜSÜYLE KARŞILAŞTI

Özçivit, klasik otomobiliyle seyir halindeyken yolunu kaplayan sevimli bir koyun sürüsüyle karşılaştı. Yakışıklı oyuncu, o anları "Günün misafirleri paydos dediler" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Klasik otomobilinin içinde gülümseyerek verdiği poz ise hayranlarından tam not aldı.

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit set yolunda koyunlarla poz verdi 3

Burak Özçivit'in paylaşımına binlerce yorum yağdı. Yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncuya, Türk hayranlarının yanı sıra yabancı takipçilerinden de kalp emojileriyle çok sayıda yorum geldi.

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit set yolunda koyunlarla poz verdi 4

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER'DE KENAN KOZAN'I CANLANDIRIYOR

Burak Özçivit, Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Kenan Kozan karakterine hayat veriyor.

Varlıklı bir ailenin ikinci oğlu olmasına rağmen ailenin bel kemiği ve göz bebeği olan Kenan Kozan, iyi, hakkaniyetli ve sorumluluk sahibi bir iş adamıdır.

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit set yolunda koyunlarla poz verdi 5

Almanya'da tanıştığı Leyla'ya âşık olması, Kenan'ın bugüne kadar ailesi ve kendisi için doğru bildiği pek çok şeyi sorgulamasına neden olacaktır.

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit set yolunda koyunlarla poz verdi 6

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Reyting listelerinde de birinci sıraya yerleşen Güneşin Doğduğu Yer dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Dizide Kenan karakterini Burak Özçivit, Celadet karakterini Sibel Taşçıoğlu, Ceyhun karakterini Görkem Sevindik, Leyla karakterini Beyza Gümülcine, Hanzade karakterini Hilal Anay, İhsan karakterini Muharrem Türkseven, Gül karakterini Bahar Süer, Munise karakterini Nazlıcan Demir ve Suzi karakterini Çağıl Aydıner canlandırıyor.

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit set yolunda koyunlarla poz verdi 7

Dizinin diğer oyuncuları ve karakterleri ise şöyle:

Zeki: İlker Yavuz Aksakal

Medet: Kenan Civiniz

Ahsen: Sahra Gümüş

Cezmi: Meriç Özkaya

Şennur: Gamze Bayraktaroğlu

Hikmet: Alper Kut

Havva: Ezgi Bektaş

Alev: Yeliz Doğramacılar

Devran: Devrim Yakut

Heybet Dede: Ali Erkazan

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