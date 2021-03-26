Zerrin Özer'in tecavüz itirafı sonrası Güner Ümit isyan etti! "Tecavüzcün ben miyim?"

GÜNER ÜMİT: "BİR HAFTADIR AİLECE PERİŞANIZ"

Bu olaydan dolayı bir haftadır ailece perişan olduklarını ve uyku uyuyamadığını belirten Güner Ümit, "Bir haftadır ailece çok sıkıntılar çekiyoruz bu olaylardan dolayı. Uyuyamıyorum artık. Robert De Niro'nun bir sözü var. 'Bu kötü dünyanın bir de cehennemi var.' diye on gündür bunu yaşıyorum."

dedi.