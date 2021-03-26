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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Zerrin Özer'in tecavüz itirafı sonrası Güner Ümit isyan etti! "Tecavüzcün ben miyim?" Zerrin Özer'in tecavüz itirafı sonrası Güner Ümit isyan etti! "Tecavüzcün ben miyim?"
Geçtiğimiz günler Armağan Çağlayan'ın programına katılan Zerrin Özer, yıllar sonra gelen tecavüz itirafıyla gündeme gelmişti. Şarkıcılığa adım attığı ilk yıllarda yaşadığı zorlukları anlatan Özer, "Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım" sözleriyle yaşadığı kötü olayı anlatmıştı. Özer, tecavüzcüsünün ismini Ümit Güner olarak ifade edilmiş olsa da bir dönemin ünlü sunucularından Güner Ümit'in adı tecavüz olayı ile anılmıştı. Yanlış anlaşılma sonrası açıklama yapan Güner Ümit isyan etti.
Giriş Tarihi: 26.03.2021 14:25 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 14:27
Ünlü TV sunucusu, dublaj sanatçısı Güner Ümit, Magazin Noteri'ne katılarak kendisini Zerrin Özer'e tecavüz eden Ümit Güner yerine koyanlara isyan etti.
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Usta sanatçı Zerrin Özer'den yıllar sonra gelen tecavüz itirafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Zerrin Özer, katıldığı programda "Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım" sözleriyle yaşadığı kötü olayı anlatmıştı.
Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Zerrin Özer, yıllar önce kendisine tecavüz eden müzik yapımcısının Ümit Güner olduğunu açıklamıştı.
Bu programdan sonra sosyal medya, görsel ve yazılı basında seslendirme sanatçısı olan Güner Ümit'in ismi ve fotoğrafları yer alarak gündem oldu. Günlerdir bu çirkin karışıklıktan murdarip olan Güner Ümit, hakkında çıkan yalan haberlere isyan etti. Güner Ümit, olayın perde arkasını anlattı.
GÜNER ÜMİT: "BİR HAFTADIR AİLECE PERİŞANIZ"
Bu olaydan dolayı bir haftadır ailece perişan olduklarını ve uyku uyuyamadığını belirten Güner Ümit, "Bir haftadır ailece çok sıkıntılar çekiyoruz bu olaylardan dolayı. Uyuyamıyorum artık. Robert De Niro'nun bir sözü var. 'Bu kötü dünyanın bir de cehennemi var.' diye on gündür bunu yaşıyorum."
dedi.