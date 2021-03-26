Kardeşlerim’de Suzan gemileri yakacak! Tüm gerçek ortaya çıkacak

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümünde, Suzan'dan öğrendikleri sonrası panik yaşayan Akif, durumu idare etmeye çalışırken daha büyük çıkmaza sürüklenecek. Suzan'ın gemileri yakması sonrası Akif ve Nebahat karşı karşıya gelecek. İşte Kardeşlerim'in 6'ncı bölümünde yaşanacaklar...