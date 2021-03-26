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Kardeşlerim’de Suzan gemileri yakacak! Tüm gerçek ortaya çıkacak

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümünde, Suzan'dan öğrendikleri sonrası panik yaşayan Akif, durumu idare etmeye çalışırken daha büyük çıkmaza sürüklenecek. Suzan'ın gemileri yakması sonrası Akif ve Nebahat karşı karşıya gelecek. İşte Kardeşlerim'in 6'ncı bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 14:54
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Kardeşlerim’de Suzan gemileri yakacak! Tüm gerçek ortaya çıkacak

"Sizin servetinizde bizim gözyaşımız var!"

Melisa'nın itirafı Kadir'i büyük açmaza sokar. Melisa'nın Kadir'e hazırladığı sürpriz, Kadir'i Ömer'e karşı zor duruma düşürür.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’de Suzan gemileri yakacak! Tüm gerçek ortaya çıkacak

Kardeşlerin yaşadığı yaşam mücadelesi karşısında Şengül'ün merhametsizliği Orhan'ı iyice çileden çıkarır.

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Kardeşlerim’de Suzan gemileri yakacak! Tüm gerçek ortaya çıkacak

Suzan'dan hiç beklemediği bir şey öğrenen Akif, büyük panik yaşar ve durumu idare etmekte zorlanır. Suzan'ı oyalamaya çalışırken işler sarpa sarar ve Suzan artık gemileri yakmaya karar verir.

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Kardeşlerim’de Suzan gemileri yakacak! Tüm gerçek ortaya çıkacak

Akif ve Nebahat karşı karşıya gelirler. Nebahat, Kadir'i ve kardeşlerini kullanarak öyle bir hamle yapar ki bütün gerçekler gün yüzüne çıkmaz üzeredir.

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Kardeşlerim’de Suzan gemileri yakacak! Tüm gerçek ortaya çıkacak

Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!