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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Neslihan Atagül'den ‘küsüm sana’ diyen takipçisine cevap: Ne yapayım… Neslihan Atagül'den ‘küsüm sana’ diyen takipçisine cevap: Ne yapayım…
Yaşadığı bağırsak rahatsızlığı nedeniyle hızla kilo veren Neslihan Atagül, başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinden ayrılmıştı. Ayrılığıyla sevenlerini üzen Atagül, bir takipçisinin "Küsüm sana" yorumuna verdiği cevapla şaşırttı.
Giriş Tarihi: 26.03.2021 13:49
Sefirin Kızı dizisinde 'Nare' karakterini canlandıran Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanmış ve ani bir kararla diziden ayrılmıştı.
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Bu durum, Neslihan Atagül hayranlarını ve dizi izleyicisini üzmüştü. Tedavisine devam eden 28 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla dikkat çekti.
Atagül, sosyal medyada bir takipçisinden gelen "Sefirin Kızı'nda ayrıldığın için küsüm ben sana" şeklindeki yoruma verdiği cevapla gündem oldu.
"Biraz dinlenmeye ihtiyacım var" diyerek 'Nare' karakterine veda eden ünlü oyuncu, söz konusu takipçisine, "Ne yapayım, sağlığım daha kıymetliydi" cevabını verdi.
"TAZMİNAT ÖDEMEMEK İÇİN..."
'Söylemezsem Olmaz' programının yorumcuları, Neslihan Atagül hakkındaki açıklamalarıyla magazin gündemini sallamıştı.