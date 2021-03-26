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Neslihan Atagül'den ‘küsüm sana’ diyen takipçisine cevap: Ne yapayım…

Yaşadığı bağırsak rahatsızlığı nedeniyle hızla kilo veren Neslihan Atagül, başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinden ayrılmıştı. Ayrılığıyla sevenlerini üzen Atagül, bir takipçisinin "Küsüm sana" yorumuna verdiği cevapla şaşırttı.

Giriş Tarihi: 26.03.2021 13:49
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Neslihan Atagül'den ‘küsüm sana’ diyen takipçisine cevap: Ne yapayım…

Sefirin Kızı dizisinde 'Nare' karakterini canlandıran Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanmış ve ani bir kararla diziden ayrılmıştı.

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Neslihan Atagül'den ‘küsüm sana’ diyen takipçisine cevap: Ne yapayım…

Bu durum, Neslihan Atagül hayranlarını ve dizi izleyicisini üzmüştü. Tedavisine devam eden 28 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla dikkat çekti.

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Neslihan Atagül'den ‘küsüm sana’ diyen takipçisine cevap: Ne yapayım…

Atagül, sosyal medyada bir takipçisinden gelen "Sefirin Kızı'nda ayrıldığın için küsüm ben sana" şeklindeki yoruma verdiği cevapla gündem oldu.

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Neslihan Atagül'den ‘küsüm sana’ diyen takipçisine cevap: Ne yapayım…

"Biraz dinlenmeye ihtiyacım var" diyerek 'Nare' karakterine veda eden ünlü oyuncu, söz konusu takipçisine, "Ne yapayım, sağlığım daha kıymetliydi" cevabını verdi.

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Neslihan Atagül'den ‘küsüm sana’ diyen takipçisine cevap: Ne yapayım…

"TAZMİNAT ÖDEMEMEK İÇİN..."

'Söylemezsem Olmaz' programının yorumcuları, Neslihan Atagül hakkındaki açıklamalarıyla magazin gündemini sallamıştı.