Türk müziğinin güçlü seslerinden Zerrin Özer, mayıs ayında sanatçı ablası Tülay Özer'i kaybederek büyük bir acı yaşamıştı. Ablasının vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan sanatçı, cenaze törenine ilaç desteğiyle katılabilmişti.

Cenaze töreninde Zerrin Özer'i oğlu Kamuran Hakan Rizeli, sanatçı Selami Şahin, Zeynep Mansur, Atilla Atasoy ve çok sayıda seveni yalnız bırakmamıştı.

Tören sırasında fenalaşan sanatçı, aracından inmekte zorlanmış, yakınları da yanına gelerek kendisine başsağlığı dileklerini iletmişti.

BİR ABLASINI DAHA KAYBETTİ

Ablasının acısını henüz atlatamayan Zerrin Özer, bir kez daha ölüm haberiyle sarsıldı. Ünlü sanatçının bir diğer ablası Nilgün Özer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.