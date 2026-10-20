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Zerrin Özer’in ailesinde peş peşe kayıplar! Bir ablası daha vefat etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, ablası Nilgün Özer'in vefat haberiyle sarsıldı. Geçtiğimiz mayıs ayında ablası Tülay Özer'i kaybeden sanatçı, kısa süre içinde bir aile acısıyla daha karşı karşıya kaldı.

Zerrin Özer’in ailesinde peş peşe kayıplar! Bir ablası daha vefat etti 1

Türk müziğinin güçlü seslerinden Zerrin Özer, mayıs ayında sanatçı ablası Tülay Özer'i kaybederek büyük bir acı yaşamıştı. Ablasının vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan sanatçı, cenaze törenine ilaç desteğiyle katılabilmişti.

Zerrin Özer’in ailesinde peş peşe kayıplar! Bir ablası daha vefat etti 2

Cenaze töreninde Zerrin Özer'i oğlu Kamuran Hakan Rizeli, sanatçı Selami Şahin, Zeynep Mansur, Atilla Atasoy ve çok sayıda seveni yalnız bırakmamıştı.

Zerrin Özer’in ailesinde peş peşe kayıplar! Bir ablası daha vefat etti 3

Tören sırasında fenalaşan sanatçı, aracından inmekte zorlanmış, yakınları da yanına gelerek kendisine başsağlığı dileklerini iletmişti.

Zerrin Özer’in ailesinde peş peşe kayıplar! Bir ablası daha vefat etti 4

BİR ABLASINI DAHA KAYBETTİ

Ablasının acısını henüz atlatamayan Zerrin Özer, bir kez daha ölüm haberiyle sarsıldı. Ünlü sanatçının bir diğer ablası Nilgün Özer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Zerrin Özer’in ailesinde peş peşe kayıplar! Bir ablası daha vefat etti 5

Peş peşe yaşadığı kayıplarla zor günler geçiren Zerrin Özer'in yaşadığı bu yeni acı, sanatçının sevenlerini de üzdü.

Zerrin Özer’in ailesinde peş peşe kayıplar! Bir ablası daha vefat etti 6

5 AY İÇİNDE 2 BÜYÜK ACI

Tülay Özer, 1970'li yıllarda Türk pop, Anadolu pop ve arabesk müziğine damga vuran ses sanatçılarından biriydi. Ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in ablası olan sanatçı, özellikle "İkimiz Bir Fidanız" ve "Büklüm Büklüm" gibi sevilen şarkılarıyla hafızalara kazındı.

Zerrin Özer’in ailesinde peş peşe kayıplar! Bir ablası daha vefat etti 7

Tülay Özer, 1 Mayıs 2026'da, 79 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Ablasının vefatından yaklaşık beş ay sonra Zerrin Özer, bu kez diğer ablası Nilgün Özer'in ölüm haberiyle sarsıldı.

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