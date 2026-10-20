Türk özgün baskı sanatının öncü isimleri arasında yer alan Süleyman Saim Tekcan, 18 Ekim'de yaşamını yitirdi. Sanat hayatı boyunca birbirinden değerli eserlere imza atan Tekcan, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'nin (İMOGA) kurucusu olarak da tanınıyordu. Akademisyen kimliğiyle çok sayıda öğrenci yetiştiren sanatçı, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü.

Tekcan, sanat dünyasındaki başarılarının yanı sıra sinemaya yaptığı katkılarla da hafızalarda yer edindi. Usta yönetmen Metin Erksan'ın kült filmi Sevmek Zamanında Başar karakterini canlandıran sanatçı, farklı alanlardaki çalışmalarıyla iz bıraktı.

Süleyman Saim Tekcan için 19 Ekim'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Mahmut Şevket Paşa Aile Mezarlığı'nda toprağa verilen sanatçıyı, yakınları ve sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Cenazeye katılan isimler arasında Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden İzzet Günay da vardı. Usta oyuncunun törende görüntülenmesi, Yeşilçam'ın altın çağını hatırlayan sinemaseverlerin dikkatini çekti.

Türk sinemasının bir dönemine damga vuran İzzet Günay, yıllar boyunca yakışıklılığı ve beyefendi tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Vesikalı Yarim filminde Türkan Şoray ile kamera karşısına geçen, Kezban gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Günay, özellikle 1960'lı ve 1970'li yılların sevilen oyuncuları arasında yer aldı.

Uzun yıllar boyunca sinemaya emek veren 92 yaşındaki usta oyuncu, ilerleyen yıllarda gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürmeye başladı. Bu nedenle Günay'ı ekranlarda ve kamuoyunda eskisi kadar sık görmek mümkün olmuyor.