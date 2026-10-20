Justin Bieber’ın eski aşkı Sahara Ray 34 yaşında hayatını kaybetti

Justin Bieber ile yaşadığı birliktelikle tanınan 34 yaşındaki model Sahara Ray hayatını kaybetti. Ocak ayında ilk kez anne olan Ray'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile yaşadığı birliktelikle tanınan Avustralyalı model Sahara Ray, 34 yaşında hayatını kaybetti. Aylar önce ilk bebeğini kucağına alan genç modelin vefatı, sevenlerini ve magazin dünyasını yasa boğdu.

ABD merkezli magazin sitesi TMZ'ye konuşan ailesi, acı haberi doğrulayarak Ray'in son anlarında sevdiklerinin yanında olduğunu bildirdi. Ailenin açıklamasında, "Dün gece hastanede, ailesinin yanında hayatını kaybetti. Çok seviliyordu" ifadeleri kullanıldı. Genç modelin kesin ölüm nedeni ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Sahara Ray, 2016 yılında Justin Bieber ile Hawaii'de çıktığı tatilde birlikte görüntülenmesinin ardından dünya çapında tanınmıştı. Magazin basınında uzun süre konuşulan bu birlikteliğin yanı sıra Ray, kendi kurduğu mayo markası, modellik çalışmaları ve sosyal medyada paylaştığı tasarımlarla da moda dünyasında adından söz ettiriyordu.

HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU Ünlü model, 2024 yılında geçirdiği bir kazanın ardından nadir görülen nörolojik hastalıklardan Guillain-Barré sendromuna yakalandığını açıklamıştı.

Bağışıklık sisteminin periferik sinirlere saldırması sonucu ortaya çıkabilen bu hastalık nedeniyle bir dönem hareket kabiliyetini kaybeden ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Ray, iyileşme sürecini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak daha önce yaşadığı sağlık sorununun ölümüne neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.