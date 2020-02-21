Zerrin Özer dolandırıcılıkla suçlanan eski eşi Murat Akıncı’yla yeniden barıştı

Şarkıcı Zerrin Özer, 3 yıl boyunca aşk yaşadığı Murat Akıncı'yla geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Nikahın 2. Sayfa programında haber olmasıyla birlikte birçok kişi programı arayarak Murat Akıncı'nın kendilerini dolandırdığını iddia etmişti. Murat Akıncı'nın babasının da dolandırıcılık iddialarının ardından boşanma kararı alan Zerrin Özer Murat Akıncı'la yeniden bir araya geldi. Özer, Akıncı ile yeniden ilişkiye başladı ve üçüncü şahısların kendisini ilgilendirmediğini söyledi.