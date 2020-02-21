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Zerrin Özer dolandırıcılıkla suçlanan eski eşi Murat Akıncı’yla yeniden barıştı

Şarkıcı Zerrin Özer, 3 yıl boyunca aşk yaşadığı Murat Akıncı'yla geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Nikahın 2. Sayfa programında haber olmasıyla birlikte birçok kişi programı arayarak Murat Akıncı'nın kendilerini dolandırdığını iddia etmişti. Murat Akıncı'nın babasının da dolandırıcılık iddialarının ardından boşanma kararı alan Zerrin Özer Murat Akıncı'la yeniden bir araya geldi. Özer, Akıncı ile yeniden ilişkiye başladı ve üçüncü şahısların kendisini ilgilendirmediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 21.02.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 16:28
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Zerrin Özer dolandırıcılıkla suçlanan eski eşi Murat Akıncı’yla yeniden barıştı

Usta sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz sene Haziran ayında 3 yıl aşk yaşadığı Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Ancak 2. Sayfa programının evlilik haberini vermesiyle birçok kişi canlı yayına telefonla bağlanarak Özer'in evlendiği kişinin dolandırıcı olduğunu söyledi.

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Zerrin Özer dolandırıcılıkla suçlanan eski eşi Murat Akıncı’yla yeniden barıştı

Adnan Oktar örgütüyle bağlantısı olduğunun ortaya çıkmasının ardından ihbarlara sessiz kalamayan Özer ise nikahtan 36 saat sonra boşanma kararı almıştı.

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Zerrin Özer dolandırıcılıkla suçlanan eski eşi Murat Akıncı’yla yeniden barıştı

Başına gelenlerden dolayı hastanelik olan Zerrin Özer, kendisine zor günler yaşatan Murat Akıncı ile geçtiğimiz Ocak ayında boşandı.

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Zerrin Özer dolandırıcılıkla suçlanan eski eşi Murat Akıncı’yla yeniden barıştı

Ancak Özer, son verdiği kararla herkesi şaşkına çevirdi.

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Zerrin Özer dolandırıcılıkla suçlanan eski eşi Murat Akıncı’yla yeniden barıştı

"GÖRÜŞMEYE DEVAM EDİYORUZ, ONA DEĞER VERİYORUM"

Önceki akşam TRT binasından çıkarken görüntülenen Zerrin Özer, programda fenalaştığını ve tansiyonu düştüğü için kendini iyi hissetmediğini söyledi.