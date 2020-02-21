Arka Sokaklar'ın eski oyuncusu Pınar Aydın yeni haliyle herkesi şoke etti! Pınar Aydın bakın ne yapıyor

Arka Sokaklar dizisinin eski oyuncusu Pınar Aydın, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Katıldığı ses yarışmasında 3. olduktan sonra oyunculuğa başlayan Aydın, Arka Sokaklar dizisindeki Pınar rolüyle hafızalara kazındı. Milyonların takip ettiği isim haline gelen Pınar Aydın, bir süredir sanat dünyasından uzak yaşıyor. Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın, evlendikten sonra oyunculuğa ara verdi. Adeta elini eteğini sanat camiasından çeken Pınar Aydın, şimdilerde İstanbul dışında yaşıyor. Peki Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın şimdi ne yapıyor. İşte Arka Sokaklar dizisinin eski yıldızı Pınar Aydın'ın son hali ve yeni işi...

Giriş Tarihi: 21.02.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 16:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





