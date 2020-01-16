Zemheri dizisinin Ayaz'ı Alperen Duymaz kimdir? Ayaz rolüyle Zemheri'ye damga vurdu

3 Kasım 1992'de (27) dünyaya gelen Alperen Duymaz, oyuncu ve mankenlik yapıyor. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilenen Duymaz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuğa adım atan Alperen Duymaz, Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti.