16 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Zemheri dizisinin Ayaz'ı Alperen Duymaz kimdir? Ayaz rolüyle Zemheri'ye damga vurdu

Zemheri dizisinin Ayaz'ı ilk bölüm ile dikkatleri çekerken, izleyici özel hayatını araştırmaya başladı. Zemheri dizisinde Ayaz karakterine hayat veren Alperen Duymaz, kısa bir süre önce Çukur dizisinde oynamıştı. Çukur'da Aras Bulut İynemli'nin eşi Sena'ın üvey kardeşi rolünde diziye giren Alperen Duymaz, 'Emrah amir'i canlandırmıştı. İzleyicinin karşısına Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak çıkan Alperen Duymaz, Ayaz rolüyle beğeni topladı. Peki Zemheri'nin Ayaz'ı kimdir?

Giriş Tarihi: 16.01.2020 02:58 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 03:06
  • 1
  • 36
Zemheri dizisinin Ayaz'ı Alperen Duymaz kimdir? Ayaz rolüyle Zemheri'ye damga vurdu

Çukur dizisindeki rolünden sonra Zemheri ile izleyici karşısına çıkan Alperen Duymaz, Ayaz rolüyle başrolde yer alıyor. İlk bölümü ile dikkatleri üzerine çeken Zemheri'nin Ayaz'ı merak konusu oldu. Sosyal medyada da adından sıkça söz ettiren Alperen Duymaz'ın özel hayatı mercek altına alındı.

  • 2
  • 36
Zemheri dizisinin Ayaz'ı Alperen Duymaz kimdir? Ayaz rolüyle Zemheri'ye damga vurdu

3 Kasım 1992'de (27) dünyaya gelen Alperen Duymaz, oyuncu ve mankenlik yapıyor. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilenen Duymaz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuğa adım atan Alperen Duymaz, Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti.

  • 3
  • 36
Zemheri dizisinin Ayaz'ı Alperen Duymaz kimdir? Ayaz rolüyle Zemheri'ye damga vurdu

Çukur dizisindeki rolüyle artık Türkiye'nin tanınan oyuncularından olan Alperen Duymaz'ın aslen nereli olduğu merak edildi. Peki Alperen Duymaz nereli? İşte Duymaz ve ünlülerin memleketleri...

  • 4
  • 36
Zemheri dizisinin Ayaz'ı Alperen Duymaz kimdir? Ayaz rolüyle Zemheri'ye damga vurdu

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

  • 5
  • 36
Zemheri dizisinin Ayaz'ı Alperen Duymaz kimdir? Ayaz rolüyle Zemheri'ye damga vurdu

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı