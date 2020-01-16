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Zemheri dizisinin Ayaz'ı Alperen Duymaz kimdir? Ayaz rolüyle Zemheri'ye damga vurdu
Zemheri dizisinin Ayaz'ı ilk bölüm ile dikkatleri çekerken, izleyici özel hayatını araştırmaya başladı. Zemheri dizisinde Ayaz karakterine hayat veren Alperen Duymaz, kısa bir süre önce Çukur dizisinde oynamıştı. Çukur'da Aras Bulut İynemli'nin eşi Sena'ın üvey kardeşi rolünde diziye giren Alperen Duymaz, 'Emrah amir'i canlandırmıştı. İzleyicinin karşısına Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak çıkan Alperen Duymaz, Ayaz rolüyle beğeni topladı. Peki Zemheri'nin Ayaz'ı kimdir?
Giriş Tarihi: 16.01.2020 02:58 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 03:06
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