BİZE ULAŞIN
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
Netflix platformunda yayınlanan Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. İlk sezonuyla dikkat çeken ve oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Hazal Türesan gibi isimlerin yer aldığı dizinin 2. sezonu şimdiden merakla bekleniyor. Dizinin çekimleri Göbeklitepe'de yapılmış ve tarihi konusuyla dikkat çekmişti. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 16.01.2020 00:24 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 00:25
- 1
- 7
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
- 2
- 7
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
- 3
- 7
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
- 4
- 7
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
- 5
- 7
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?