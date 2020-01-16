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Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?

Netflix platformunda yayınlanan Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. İlk sezonuyla dikkat çeken ve oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Hazal Türesan gibi isimlerin yer aldığı dizinin 2. sezonu şimdiden merakla bekleniyor. Dizinin çekimleri Göbeklitepe'de yapılmış ve tarihi konusuyla dikkat çekmişti. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.01.2020 00:24 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 00:25
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Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?

Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi için gözler Netflix'e çevrildi. Netflix platformunda yayınlanan Atiye dizisi ilk sezonuyla dikkat çekti. Konusuyla büyük ilgi gören dizinin ikinci sezonu için dizi takipçileri şimdiden araştırma yapmaya başladı. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam ve Alex Sutherland üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Gönenç Uyanık ve Ozan Açıktan oturmaktadır.

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Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?

Atiye dizisinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Ancak dizinin yeni bölümlerinin Eylül ayı gibi yayınlanması bekleniyor.

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Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?

ATİYE KONUSU NEDİR?

Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve erkek arkadaşı Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar.

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Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?

Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.

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Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?

Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir.