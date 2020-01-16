Babil'in İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları olay oldu! Meğer Birce Akalay...

Hiç kuşkusuz ünlülerin en çok fotoğrafları, estetiksiz ve makyajsız hallerinin çekili olduğu anlar. Yeni başlayacak olan Babil dizisinin yıldızı Birce Akalay'ın da estetiksiz hali magazin dünyasının gündemine oturdu. Birçok operasyon geçiren Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları hayranları tarafından bile şaşkınlıkla karşılandı. Adeta tanınmayacak kadar değişen Babil dizisinin İlay'ı Birce Akalay, fotoğraflarıyla gündeme oturdu. Babil'in İlay'ı Birce Akalay'ın makyajsız ve estetiksiz hali herkesi şoke etti. İşte o fotoğraflar...