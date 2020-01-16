16 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Babil'in İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları olay oldu! Meğer Birce Akalay...

Hiç kuşkusuz ünlülerin en çok fotoğrafları, estetiksiz ve makyajsız hallerinin çekili olduğu anlar. Yeni başlayacak olan Babil dizisinin yıldızı Birce Akalay'ın da estetiksiz hali magazin dünyasının gündemine oturdu. Birçok operasyon geçiren Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları hayranları tarafından bile şaşkınlıkla karşılandı. Adeta tanınmayacak kadar değişen Babil dizisinin İlay'ı Birce Akalay, fotoğraflarıyla gündeme oturdu. Babil'in İlay'ı Birce Akalay'ın makyajsız ve estetiksiz hali herkesi şoke etti. İşte o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 16.01.2020 03:38 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 03:47
  • 1
  • 84
Babil'in İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları olay oldu! Meğer Birce Akalay...

Babil dizisinde İlay rolüyle ekranlara gelecek olan Birce Akalay'ın estetiksiz hali magazin dünyasının gündemine oturdu. Birçok operasyon geçiren Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları hayranları tarafından bile şaşkınlıkla karşılandı. Adeta tanınmayacak kadar değişen Babil dizisinin İlay'ı Birce Akalay, fotoğraflarıyla gündeme oturdu. Babil'in İlay'ı Birce Akalay'ın makyajsız ve estetiksiz hali herkesi şoke etti.

  • 2
  • 84
Babil'in İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları olay oldu! Meğer Birce Akalay...

İşte Birce Akalay'ın yıllar içindeki değişimi.

  • 3
  • 84
Babil'in İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları olay oldu! Meğer Birce Akalay...

Birce Akalay adını 2004 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması'nda 3. olarak duyurdu.

  • 4
  • 84
Babil'in İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları olay oldu! Meğer Birce Akalay...

Ardından da Avrupa'daki güzellik yarışmasına katılan Akalay, yarı finale kadar gelmeyi başardı.

  • 5
  • 84
Babil'in İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları olay oldu! Meğer Birce Akalay...

Birce Akalay'ın değişimi bu yıllarda başladı.