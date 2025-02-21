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Zembilli'nin Nuran'ı Dilaray Yeşilyaprak'ın eski haline bakın! Ebru Şahin ile aynı dizide...

ATV'nin beğenilen dizisi Zembilli, sadece hikayesiyle değil, oyuncularının özel hayatlarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Dizide 'Nuran' karakterine hayat veren Dilaray Yeşilyaprak'ın daha önce atv'de yayınlanan ve Ebru Şahin'in başrolünde olduğu bir dizide rol aldığı ortaya çıktı. Güzelliğiyle de övgü toplayan oyuncu, eski haliyle dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.02.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:39
Zembilli’nin Nuran’ı Dilaray Yeşilyaprak’ın eski haline bakın! Ebru Şahin ile aynı dizide...

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Zembilli dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not aldı.

Zembilli’nin Nuran’ı Dilaray Yeşilyaprak’ın eski haline bakın! Ebru Şahin ile aynı dizide...

Dizi şimdilerde oyuncularının hayatlarıyla da gündem olmaya başladı.

Zembilli’nin Nuran’ı Dilaray Yeşilyaprak’ın eski haline bakın! Ebru Şahin ile aynı dizide...

Bu isimlerden biri de "Nuran" karakterini canlandıran Dilaray Yeşilyaprak oldu.

Zembilli’nin Nuran’ı Dilaray Yeşilyaprak’ın eski haline bakın! Ebru Şahin ile aynı dizide...

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncunun başka hangi dizilerde oynadığı merak edildi.

Zembilli’nin Nuran’ı Dilaray Yeşilyaprak’ın eski haline bakın! Ebru Şahin ile aynı dizide...

"Alparslan: Büyük Selçuklu", "Benim Adım Melek" dizisinde rol alan Yeşilyaprak, meğer atv'nin sevilen dizisi Hercai'de oynadığı ortaya çıktı.

Zembilli’nin Nuran’ı Dilaray Yeşilyaprak’ın eski haline bakın! Ebru Şahin ile aynı dizide...

Dilaray Yeşilyaprak, Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrolünde olduğu dizide "Zeynep" karakterini canlandırmıştı.

Zembilli’nin Nuran’ı Dilaray Yeşilyaprak’ın eski haline bakın! Ebru Şahin ile aynı dizide...

Güzel oyuncu, eski haliyle dikkat çekti.