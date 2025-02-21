21 Şubat 2025, Cuma
Zembilli'nin Nuran'ı Dilaray Yeşilyaprak'ın eski haline bakın! Ebru Şahin ile aynı dizide...
ATV'nin beğenilen dizisi Zembilli, sadece hikayesiyle değil, oyuncularının özel hayatlarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Dizide 'Nuran' karakterine hayat veren Dilaray Yeşilyaprak'ın daha önce atv'de yayınlanan ve Ebru Şahin'in başrolünde olduğu bir dizide rol aldığı ortaya çıktı. Güzelliğiyle de övgü toplayan oyuncu, eski haliyle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 21.02.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:39