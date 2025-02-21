21 Şubat 2025, Cuma
Kızı onun ismini taşıyor! Ceyda Ateş Rosalinda'nın yıldızıyla tanıştı
Adını Feriha Koydum dizisinde Ceyda karakteriyle hafızalarda iz bırakan oyuncu Ceyda Ateş, iş insanı Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra ABD'de yaşamaya başladı. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren çift, geçtiğimiz gün bir ödül törenine katıldı. Ateş, son olarak kızına adını verdiği Latin yıldız Thalia ile bir araya geldi. İşte o kareler...
Giriş Tarihi: 21.02.2025 15:33 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:33