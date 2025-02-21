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Kızı onun ismini taşıyor! Ceyda Ateş Rosalinda'nın yıldızıyla tanıştı

Adını Feriha Koydum dizisinde Ceyda karakteriyle hafızalarda iz bırakan oyuncu Ceyda Ateş, iş insanı Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra ABD'de yaşamaya başladı. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren çift, geçtiğimiz gün bir ödül törenine katıldı. Ateş, son olarak kızına adını verdiği Latin yıldız Thalia ile bir araya geldi. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 21.02.2025 15:33 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:33
Kızı onun ismini taşıyor! Ceyda Ateş Rosalinda’nın yıldızıyla tanıştı

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenip Amerika'ya yerleşen ünlü oyuncu Ceyda Ateş, yurt dışındaki yaşamını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Kızı onun ismini taşıyor! Ceyda Ateş Rosalinda’nın yıldızıyla tanıştı

Annelik duygusunu ilk kez tattığı kızına Thalia adını veren Ateş, bu adı verme kararının ardındaki sırrı, YouTube kanalında yayınladığı bir video ile paylaşmıştı.

Kızı onun ismini taşıyor! Ceyda Ateş Rosalinda’nın yıldızıyla tanıştı

Geçtiğimiz günlerde bir müzik ödülleri töreninde boy gösteren oyuncu, ünlü Latin pop sanatçılarından biri olan Thalia ile tanışma fırsatı buldu.

Kızı onun ismini taşıyor! Ceyda Ateş Rosalinda’nın yıldızıyla tanıştı

Thalia'nın büyük bir hayranı olduğunu belirten Ateş, "Benim kızımın adı Talia. Ona senin adını verdim." şeklinde bir açıklama yaptı.

Kızı onun ismini taşıyor! Ceyda Ateş Rosalinda’nın yıldızıyla tanıştı

Büyük şok yaşayan Thalia, Ateş'e teşekkür etti.

Kızı onun ismini taşıyor! Ceyda Ateş Rosalinda’nın yıldızıyla tanıştı

Ateş, o anları "Hep Thalia ile tanışmak istedim ve bebeğim Talia'ya sevgilerini gönderdi. Gülüşü çok güzel ve muhteşem" notuyla yayınladı.

Kızı onun ismini taşıyor! Ceyda Ateş Rosalinda’nın yıldızıyla tanıştı

Son haliyle hayran bırakan Rosalinda'nın yıldızı Thalia'ya bazı sosyal medya kullanıcıları, "Enerjisine bayıldım", "Çok güzel hala", "Ne kadar içten sarılıyor" gibi yorumlarda bulundu.

Kızı onun ismini taşıyor! Ceyda Ateş Rosalinda’nın yıldızıyla tanıştı

Ceyda Ateş'in minik kızı Thalia'nın son hali de merak edildi.

Kızı onun ismini taşıyor! Ceyda Ateş Rosalinda’nın yıldızıyla tanıştı

Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy'un kızı Thalia