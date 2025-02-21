Deniz Akkaya eski eşiyle yine davalık oldu! Ruh sağlığı raporunu paylaştı

NAFAKA DAVASI

Efe Önbilgin'in Deniz Akkaya'ya bin liralık nafakanın kaldırılması talebiyle bir dava daha açtığı öğrenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre; Efe Önbilgin, açtığı velayet davası devam ederken kızı için Akkaya'ya ödediği aylık 4 bin liralık nafakanın kaldırılması talebiyle bir dava daha açtı.

Avukat Şeyda Yıldırım'ın İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde şöyle denildi: "A. Önbilgin babasıyla yaşamaya devam ettiği için Deniz Akkaya'ya ödenen aylık 4 bin liralık nafakanın kaldırılmasını istiyoruz."