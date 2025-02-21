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Deniz Akkaya eski eşiyle yine davalık oldu! Ruh sağlığı raporunu paylaştı

Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla hapis cezasına çarptırılmış, devlet korumasında olan A. Önbilgin babasına teslim edilmişti. Uzun süredir kızıyla yaşayan Efe Önbilgin ile Deniz Akkaya yine mahkemelik oldu. Ayrıca, Önbilgin'in bipolar hastası olduğunu iddia ettiği ünlü manken ruh sağlığı raporunu da yayınladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.02.2025 17:00 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:00
Deniz Akkaya eski eşiyle yine davalık oldu! Ruh sağlığı raporunu paylaştı

Eski manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö. ile yaşadığı kavgayı sosyal medya ifşa ederek uzun süre gündem olmuştu.

Deniz Akkaya eski eşiyle yine davalık oldu! Ruh sağlığı raporunu paylaştı

Deniz Akkaya, aynı evde bulunmamak için kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na göndermiş, bunun üzerine devlet koruması altına alınan Ayşe Önbilgin'e psikolojik destek verilmişti.

Deniz Akkaya eski eşiyle yine davalık oldu! Ruh sağlığı raporunu paylaştı

Akkaya, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırılmış; devlet korumasında olan Ayşe Önbilgin, babasına teslim edilmişti.

Deniz Akkaya eski eşiyle yine davalık oldu! Ruh sağlığı raporunu paylaştı

Efe Önbilgin ise Deniz Akkaya'nın bipolar hastası olduğunu iddia ederek uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitini talep etmişti. Hakkında vesayet davası açılan Akkaya için mahkeme, mal varlıklarına tedbir kararı konmasını ve hem fiziksel hem de ruhsal sağlığının yerinde olduğu gösteren rapor alınması üzerine hastaneye sevkine karar vermişti.

Deniz Akkaya eski eşiyle yine davalık oldu! Ruh sağlığı raporunu paylaştı

RUH SAĞLIĞI RAPORUNU YAYINLADI

Deniz Akkaya ise hakkındaki iddiaları ortadan kaldırmak amacıyla 5 Aralık 2024'te aldığı ruh sağlığı raporunu paylaşarak, kendisinde madde bağımlılığının tespit edilmediğini ve ruh sağlığının yerinde olduğunu gözler önüne serdi.

Deniz Akkaya eski eşiyle yine davalık oldu! Ruh sağlığı raporunu paylaştı

NAFAKA DAVASI

Efe Önbilgin'in Deniz Akkaya'ya bin liralık nafakanın kaldırılması talebiyle bir dava daha açtığı öğrenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre; Efe Önbilgin, açtığı velayet davası devam ederken kızı için Akkaya'ya ödediği aylık 4 bin liralık nafakanın kaldırılması talebiyle bir dava daha açtı.

Avukat Şeyda Yıldırım'ın İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde şöyle denildi: "A. Önbilgin babasıyla yaşamaya devam ettiği için Deniz Akkaya'ya ödenen aylık 4 bin liralık nafakanın kaldırılmasını istiyoruz."