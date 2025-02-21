21 Şubat 2025, Cuma
Deniz Akkaya eski eşiyle yine davalık oldu! Ruh sağlığı raporunu paylaştı
Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla hapis cezasına çarptırılmış, devlet korumasında olan A. Önbilgin babasına teslim edilmişti. Uzun süredir kızıyla yaşayan Efe Önbilgin ile Deniz Akkaya yine mahkemelik oldu. Ayrıca, Önbilgin'in bipolar hastası olduğunu iddia ettiği ünlü manken ruh sağlığı raporunu da yayınladı.
Giriş Tarihi: 21.02.2025 17:00 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:00