Zehra Yılmaz Cem Belevi’yi çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi

26 yaşındaki oyuncunun, bir dönem Ayça Ayşin Turan ve Derya Açıkgöz'le aşk yaşayan iş insanı Ümit Oruç'la birlikte olduğu iddia edildi. Çiçeği burnunda sevgililerin, yaklaşık bir aydır beraber olduğu öğrenildi.

