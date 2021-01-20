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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Zehra Yılmaz Cem Belevi’yi çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi Zehra Yılmaz Cem Belevi’yi çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi
Oyuncu Zehra Yılmaz, uzun süredir aşk yaşadığı Cem Belevi ile geçtiğimiz Temmuz ayında evlenme kararı almış, bir süre sonra da yollarını ayırmıştı. Evlilik hazırlığı yapan çiftin şaşırtan ayrılık kararından sonra Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı.
Giriş Tarihi: 20.01.2021 09:25
Uzun süredir aşk yaşadığı şarkıcı Cem Belevi'yle evlilik yolundayken ayrılarak sevenlerine büyük şaşkınlık yaratan Zehra Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
26 yaşındaki oyuncunun, bir dönem Ayça Ayşin Turan ve Derya Açıkgöz'le aşk yaşayan iş insanı Ümit Oruç'la birlikte olduğu iddia edildi. Çiçeği burnunda sevgililerin, yaklaşık bir aydır beraber olduğu öğrenildi.
Zehra Yılmaz'ın Instagram'dan paylaştığı kar üzerindeki kareye, iş insanın kalp emojisi koyması ve oyuncunun yanıt vermesi dikkatlerden kaçmadı.
"İLK GÖRDÜĞÜMDE ANLAMIŞTIM"
Zehra Yılmaz, geçtiğimiz yıl Cem Belevi'den evlilik teklifi almıştı. Oyuncunun doğum günü için tekne turu ayarlayan şarkıcı, karada ise romantik bir hazırlık yapmıştı.
Yılmaz, mumlar ve kalplerle süslenen sahildeki alanda "İlk gördüğümde anlamıştım. Seni ömrümün sonuna kadar seveceğim. Benimle evlenir misin?" diyen Belevi'ye "Evet" cevabını vermişti.