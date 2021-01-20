Neslihan Atagül’le ilgili korkutan açıklama! Ölüm riski var

Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve geçtiğimiz günlerde sette rahatsızlanan Neslihan Atagül'e 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konmuştu. Hastalığının ilerlemesinin ardından rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalan Atagül'le ilgili uzmanlardan ciddi uyarılar geldi. Daha önce eşi Kadir Doğulu da bağırsak rahatsızlığı geçirdiğini açıklarken uzmanlar ölüm riskinin olduğunu söyledi.