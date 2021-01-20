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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Neslihan Atagül’le ilgili korkutan açıklama! Ölüm riski var Neslihan Atagül’le ilgili korkutan açıklama! Ölüm riski var
Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve geçtiğimiz günlerde sette rahatsızlanan Neslihan Atagül'e 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konmuştu. Hastalığının ilerlemesinin ardından rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalan Atagül'le ilgili uzmanlardan ciddi uyarılar geldi. Daha önce eşi Kadir Doğulu da bağırsak rahatsızlığı geçirdiğini açıklarken uzmanlar ölüm riskinin olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 20.01.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 10:02
Son dönemde hayli kilo veren Neslihan Atagül Doğulu, geçtiğimiz hafta sette geçirdiği rahatsızlık sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulan 28 yaşındaki oyuncu, önceki gün de "Vücudum tolerans göstermedi, biraz dinlenmeye ihtiyacım var" diyerek rol aldığı diziden ayrıldı.
Neslihan Atagül'ün hastalığı, eşi Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz aylardaki sözlerini hatırlattı.
Takvim'in haberine göre; 38 yaşındaki oyuncu, bağırsaklarından sorun yaşadığını ve 'irritabl bağırsak sendromu'yla boğuştuğunu açıklamıştı. Uzman isimler bağırsak hastalığının ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ve ölüm riskinin bulunabileceğini belirtti.
UZMANLAR BAKIN NE DİYOR!
Prof. Dr. Osman Erk: Mide-bağırsak sistemi dış dünyanın içimizdeki uzantısıdır. Bağırsak hücrelerinin sıkı sıkı dizili olmaları gerekir. Bağlar, "zonulin" adlı bir protein ile kontrol edilir. Gluten, çevresel toksinler, kimyasal maddeler, zararlı gıdalar zonulin'ini artırır.