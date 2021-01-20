Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İbrahim Büyükak’ın eşi Nurdan Büyükak’ın karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı İbrahim Büyükak’ın eşi Nurdan Büyükak’ın karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı
İbrahim Büyükak, uzun süredir aşk yaşadığı Nurdan Büyükak ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift kısa süre önce bebek bekledikleri müjdesini vermişti. İbrahim Büyükak'la kar altında verdikleri pozlarını paylaşan Nurdan Büyükak'ın belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 20.01.2021 09:10
Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, 2018'de yıllardır beraber olduğu psikolog Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çift aralık ayında bebek beklediklerini duyurmuştu.
Nurdan Büyükak, Instagram hesabından eşi İbrahim Büyükak'la kar altında verdikleri pozları paylaşıp "Karın keyfini yine çocuklar çıkardı" notunu yazdı.
Dört aylık hamile olan Nurdan Büyükak'ın belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.
Bir süredir bebek bekledikleri haberleriyle gündeme gelen çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla iddiaları doğrulamıştı.