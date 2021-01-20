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İbrahim Büyükak’ın eşi Nurdan Büyükak’ın karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

İbrahim Büyükak, uzun süredir aşk yaşadığı Nurdan Büyükak ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift kısa süre önce bebek bekledikleri müjdesini vermişti. İbrahim Büyükak'la kar altında verdikleri pozlarını paylaşan Nurdan Büyükak'ın belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 20.01.2021 09:10
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İbrahim Büyükak’ın eşi Nurdan Büyükak’ın karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, 2018'de yıllardır beraber olduğu psikolog Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu.

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İbrahim Büyükak’ın eşi Nurdan Büyükak’ın karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

Çift aralık ayında bebek beklediklerini duyurmuştu.

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İbrahim Büyükak’ın eşi Nurdan Büyükak’ın karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

Nurdan Büyükak, Instagram hesabından eşi İbrahim Büyükak'la kar altında verdikleri pozları paylaşıp "Karın keyfini yine çocuklar çıkardı" notunu yazdı.

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İbrahim Büyükak’ın eşi Nurdan Büyükak’ın karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

Dört aylık hamile olan Nurdan Büyükak'ın belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

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İbrahim Büyükak’ın eşi Nurdan Büyükak’ın karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

Bir süredir bebek bekledikleri haberleriyle gündeme gelen çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla iddiaları doğrulamıştı.