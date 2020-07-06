Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tatil için kesenin ağzını açtı

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile gündeme geldi. Ailesine düşkün olan Kadayıfçıoğlu, tatilde ailesinin ve Zehra Çilingiroğlu'nun rahat edebilmesi için kesenin ağzını açtı. Kadayıfçıoğlu'nun hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme'den iki ayrı yazlık ev tuttuğu ortaya çıktı.