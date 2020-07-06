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Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tatil için kesenin ağzını açtı

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile gündeme geldi. Ailesine düşkün olan Kadayıfçıoğlu, tatilde ailesinin ve Zehra Çilingiroğlu'nun rahat edebilmesi için kesenin ağzını açtı. Kadayıfçıoğlu'nun hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme'den iki ayrı yazlık ev tuttuğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 06.07.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 11:21
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Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tatil için kesenin ağzını açtı


Yaklaşık bir yıldır Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile flört eden Alaattin Kadayıfçıoğlu, tatil için harekete geçti.

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Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tatil için kesenin ağzını açtı

Hürriyet'in haberine göre; ailesine çok düşkün olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme'den iki ayrı yazlık ev tutmuş.

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Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tatil için kesenin ağzını açtı

Londra'da üniversite okurken tanışan çift, bir süredir birbirlerinin aileleriyle de görüşüyor.

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Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tatil için kesenin ağzını açtı

Hatta sevgilisinin annesi Ceyda Kadayıfçıoğlu ile iyi anlaşan Çilingiroğlu, doğum gününe katılarak, müstakbel kayınvalidesine pırlanta küpe hediye etmişti.

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Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tatil için kesenin ağzını açtı

Aynı şekilde Hülya Avşar da kızının sevgilisiyle iyi anlaşıyor.