Mustafa Sandal gayrimenkullerinden 21 milyon TL kazandı!

Mustafa Sandal, evlilikleri döneminde Emina Jahovic ile yaşadıkları lüks villayı satışa çıkarmış ve bu satıştan büyük bir gelir elde etmişti. Son dönemde ekonomik sıkıntılar yaşadığı iddia edilen Sandal'ın villasının ardından Fulya'da bulunan rezidansını da sattığı iddia edildi. Mustafa Sandal, bir ay içinde ev satışlarından 21 milyon TL gelir etti.