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Mustafa Sandal gayrimenkullerinden 21 milyon TL kazandı!

Mustafa Sandal, evlilikleri döneminde Emina Jahovic ile yaşadıkları lüks villayı satışa çıkarmış ve bu satıştan büyük bir gelir elde etmişti. Son dönemde ekonomik sıkıntılar yaşadığı iddia edilen Sandal'ın villasının ardından Fulya'da bulunan rezidansını da sattığı iddia edildi. Mustafa Sandal, bir ay içinde ev satışlarından 21 milyon TL gelir etti.

Giriş Tarihi: 06.07.2020 13:36 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 13:38
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Mustafa Sandal gayrimenkullerinden 21 milyon TL kazandı!

Mustafa Sandal Emina Jahovic ile evliliği döneminde senelerce oturduğu Çubuklu Vadi'de bulunan 4 katlı villasını, kiracısına 3 milyon dolara satmıştı.

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Mustafa Sandal gayrimenkullerinden 21 milyon TL kazandı!

İş insanı Dikran Masis'in aldığı 650 metrekare büyüklüğündeki villada, 6 oda ve 2 salon bulunuyor.

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Mustafa Sandal gayrimenkullerinden 21 milyon TL kazandı!

Takvim gazetesinin haberine göre; bu satıştan yaklaşık 20 milyon TL gelir elde eden popçu, şimdi de Fulya Polat Towers'ta bulunan 1+1 evini sattı.

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Mustafa Sandal gayrimenkullerinden 21 milyon TL kazandı!

Geçtiğimiz gün evin 950 bin TL'ye satışını gerçekleştiren Mustafa Sandal, bir ay içinde ev satışlarından büyük bir gelir etti.

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Mustafa Sandal gayrimenkullerinden 21 milyon TL kazandı!