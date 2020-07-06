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Adli Tıp Uzmanı Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayını değerlendirdi: "Ozan Güven’in başı büyük dertte"
Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u darbettiği geceye dair ifadeler ve fotoğraflar birbiri ardına ortaya çıkmaya devam ederken, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, yaşananları değerlendirdi. İfadeler ve fotoğraflar üzerinden değerlendirerek 'Her iki tarafta "Darp edildim" diyorsa, hukuk nasıl bir tavır izliyor?' sorusunu yanıtladı. İşte "Ozan Güven'in başı büyük dertte." Alkan'ın anlattıkları.
Giriş Tarihi: 06.07.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 10:25
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