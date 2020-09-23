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23 Eylül 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai’nin yıldızı Akın Akınözü’ne hayranlarından anlamlı hediye! Çağrıya kulak verdiler Hercai’nin yıldızı Akın Akınözü’ne hayranlarından anlamlı hediye! Çağrıya kulak verdiler
Atv'nin fenomen dizisi Hercai'nin ünü sınırları aşarken başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Ebru Şahin de geniş hayran kitlesine ulaştı. 30 yaşına giren Akın Akınözü'ne hayranlarından anlamlı hediye geldi. Doğum gününde hiçbir hediye istemediğini kansersiz yaşam için derneklere yardımda bulunulmasını isteyen Akın Akınözü'nün çağrısı karşılık buldu.
Giriş Tarihi: 23.09.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 10:10
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin gönlüne taht kurdu. Hercai'nin ünü ülke sınırlarını aşarken Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in hayat verdiği Miran ve Reyyan karakteri herkesin beğenisini topladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden olan Hercai oyuncuları arasındaki Akın Akınözü bugün 30 yaşına girdi. Akınözü, doğum gününde herhangi bir hediye istemediğini belirtip, sevenlerinden kansersiz yaşam için çeşitli derneklere bağışta bulunmalarını istemişti. Ünlü oyuncunun hayranları bu çağrıya kulak verdi.
Snob Magazin'in haberine göre; Akın Akınözü'nün hayranları Kansersiz Yaşam Derneği, Lösev ve Darüşşafaka Derneği'ne ünlü oyuncu adına bağışta bulundular.
Şu ana kadar çeşitli derneklere 14 bin TL tutarında bağış yapıldığı öğrenildi. Öte yandan Akın Akınözü adına Bitlis'te bir kütüphane de kuruldu.
Doğum günü mesajlarına teşekkür eden Akın Akınözü, yeni yaşını şu sözlerle kutladı: