Hercai’nin yıldızı Akın Akınözü’ne hayranlarından anlamlı hediye! Çağrıya kulak verdiler

Sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden olan Hercai oyuncuları arasındaki Akın Akınözü bugün 30 yaşına girdi. Akınözü, doğum gününde herhangi bir hediye istemediğini belirtip, sevenlerinden kansersiz yaşam için çeşitli derneklere bağışta bulunmalarını istemişti. Ünlü oyuncunun hayranları bu çağrıya kulak verdi.

